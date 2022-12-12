Yeni petrol keşifleri ne kadar? Üretim ne kadar artacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamada "Yurt içi petrol üretimimizi, önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz." dedi. Peki yeni petrol keşifleri ne kadar? Üretim seviyesi kaça çıkacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan enerji uzmanı Emin Emrah Danış değerlendirdi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak'taki petrol müjdesinin detaylarını anlattı. Bilgin, bölgede halen günlük 5 bin varil petrol üretimi yapıldığı söyledi. Türkiye için petrol müjdeleri peş peşe geliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamada "Yurt içi petrol üretimimizi, önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz." dedi.
Peki yeni petrol keşifleri ne kadar? Üretim seviyesi kaça çıkacak? Enerji uzmanı Emin Emrah Danış'ın öne çıkan sözleri:
"Türkiye bugün bakıldığı zaman doğalgazda yüzde 99 petrolde ise yüzde 92'i dışa bağımlı durumda. Bu durum Türkiye'nin hem arz güvenliği açısından ciddi riskler yaratıyor hem de enerji ithalat faturası açısından olumsuz etkiye neden oluyor.
Türkiye'nin rüzgarda ve güneşte olduğu gibi doğalgaz ve petrolde kendi kaynaklarından maksimum yararlanmak amacıyla 5 yıldır ciddi bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda bilindiği gibi sondaj gemileri alındı. Türkiye hem karada hem denizde son 5 yılda ciddi anlamda atağa kalktı. Bunların sonuçları bir anda olmuyor. Özellikle denizde ciddi zaman alan işler. Bulunan kaynağın üretilebilir olması ve üretim maliyetleri oldukça önemli.
Türkiye'nin enerjide hem dışa bağımlılığı düşürmek hem de enerji ithalat faturasını azaltarak yerli ve yenilenebilir kaynaklardan maksimum yararlanmak için geliştirdiği Milli Maden ve Enerji Politikası bağlamında ciddi atılımlar yapıldı. Bizim jeolojik yapılardan bazı dezavantajlarımızı söz konusu oldu. Burada yeterli olarak üretim kuyularının açılmadığını görüyoruz.
Türkiye'nin son yıllarda hem sondaj sayılarını artırdığını görüyoruz hem de sondajlarda kullanılan kimyasallardan tutun ekipmanlara kadar ciddi anlamda yerlilik stratejisi izlediğini görüyoruz. Ne kadar ararsak bulma şansımız o kadar artacak. Türkiye'de bu aramaları artırdığı için son dönemde ciddi keşifler geldi. Karadeniz'de rezerv miktarının artması bekleniyor. Gabar'da da bir keşif gerçekleşti.
Türkiye'nin arama üretim yatırımlarını artırması bugün rezervlerdeki artışın en önemli etkilerden bir tanesidir. Gabar uzun yıllar boyunca terör ile anıldı. Ama bölgenin terörden temizlenmesiyle birlikte arama çalışmaları başladı. 5 kuyu tamamlandı ve 5 bin varil üretim başladı. Türkiye'nin 2017 yılında Türkiye'nin günlük petrol üretimi 37 bin varildi. Bugün ise 65 bin varile çıkmış durumda.
Gelecek sene 100 bin varil hedefine ulaşmak için yaklaşık 35 bin varillik bir üretim lazım. Bunun da muhtemelen Gabar'daki sahanın gelişmesiyle oradan gelecek ilave üretimle gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşından sonra petrol fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Bu Türkiye gibi dışa bağımlı olan ülkeleri etkiliyor. Bunun hem ekonomiye hem tüketiciye hem üreticiye ciddi etkileri oluyor.
İşte bu durumlar Türkiye'nin enerji ithalat faturasına negatif olarak yansıyor. O yüzden Türkiye'nin kendi petrolünden maksimum oradan yararlanması, bu keşiflerle bunu artırması Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltması açısından oldukça önemli. Bu Türkiye'nin arz güvenliği açısından son derecek kritik. Avrupa'nın son yaşadığı krizde gördük ki enerjide dışa bağımlılık özellikle doğalgaz ve petrolde ülkelerin kendi güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor."
PETROL SONDAJ SAYILARI
2022'DE SONDAJ SAYISI: 150
2023'TE SONDAJ HEDEFİ: 207
GÜNEYDOĞU'DA PETROL ÜRETEN ŞEHİRLER
İL ORAN KUYU
- BATMAN YÜZDE 60 647
- DİYARBAKIR YÜZDE 20 201
- 2023'TE ŞIRNAK GABAR EKLENECEK
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