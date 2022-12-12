Yeni petrol keşifleri ne kadar? Üretim ne kadar artacak?

Türkiye'nin rüzgarda ve güneşte olduğu gibi doğalgaz ve petrolde kendi kaynaklarından maksimum yararlanmak amacıyla 5 yıldır ciddi bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda bilindiği gibi sondaj gemileri alındı. Türkiye hem karada hem denizde son 5 yılda ciddi anlamda atağa kalktı. Bunların sonuçları bir anda olmuyor. Özellikle denizde ciddi zaman alan işler. Bulunan kaynağın üretilebilir olması ve üretim maliyetleri oldukça önemli.