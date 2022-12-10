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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "eğitimde dijitalleşme" açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den eğitimde dijitalleşme açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hayata geçirilen dijital platformlar sayesinde dijital teknolojilerin hem kullanımının arttığını hem de dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere ulaşıldığını bildirdi.

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