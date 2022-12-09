Çocuk istismarı iddiasının arkasında ne var? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan A Haber’e özel açıklamalar

"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

Kamuoyuna yansısın yansımasın bu tarz vakaların her zaman içinde oluruz. Milletimiz şundan müsterih olsun kendilerinin bilmediği yüzlerce vakada da biz mağdurun hakkını savunmak için yanındayız.

Gerek kolluk sürecinde gerek sosyal hizmet ve güvenliğin barınma ihtiyacının temini noktasında. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kaldı ki bu vakada zaten davaya müdahil olduğumuzu açıkladık. Bundan sonra da bu süreç hukuki anlamda tamamlanıp bitinceye kadar da içinde olacağız. Gerekli araştırmaların, hakikatin ortaya çıkması mağdurun korunması bir de çocuğu var biliyorsunuz ve küçüğün korunması noktasında üzerimize düşen bütün sorumlulukları bize tanımlanan hukuki çerçevede yerine getireceğiz.

MAĞDUR VE ÇOCUK BAKANLIĞIN KONTROLÜNDE BİR YERE ALINMASI SÖZ KONUSU MU?

Olabilir gayet tabii talep ederse mağdur bu yönde. Çünkü artık 24 yaşında reşit biliyorsunuz dolayısıyla kendisinin talebi olursa gayet tabii ki biz o tür destekleri sağlarız.