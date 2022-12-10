Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette kim ne teklif etti? İşçi ve işveren ne diyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat bilgin, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rakam vermedi ancak "emekçilerimizden yana tavır alacağız'' dedi. öncesi TÜRK-İŞ kırmızı çizgiyi çekti ve pazarlığın 7 bin 785 TL'den başlayacağını söyledi. Asgari ücret için 2. toplantı 14 Aralık tarihinde yapılacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette kim, ne talep ediyor? İşçi ne istiyor, işveren ne diyor, zam oranı ne kadar olacak? 2023'te asgari ücret 8.000 TL olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal değerlendirdi.
Milyonların gözü devam eden asgari ücret pazarlığında. İlk toplantı 7 Aralık'ta yapıldı. Masaya gelen rakamlar var ama henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Toplantı öncesi TÜRK-İŞ kırmızı çizgiyi çekti ve pazarlığın 7 bin 785 TL'den başlayacağını söyledi ve bunun altında bir rakamın kabul edilmeyeceğini iletti.
Öte yandan Çalışan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret anketinde de sonuçlar geldi. İşçinin beklentisi en az 7 bin 500 TL olarak görünürken kamuoyunun beklentisi ise 7 bin 845 TL olarak göz çarptı. Asgari ücret için 2. toplantı 14 Aralık tarihinde yapılacak.
Asgari ücret için önemli verilerden biri olan enflasyon rakamları ise hafta başında açıklandı. 5 aylık enflasyon yüzde 14,05 olarak ortaya çıkarken uzman isimler 56 aylık enflasyonun yüzde 20'ler civarında olacağını ve asgari ücretinde refah payı ile beraber en az yüzde 40 oranından artacağını belirtiyor.
Geçmiş dönemler incelendiğinde ise Türkiye'de 2002 yılından beri asgari ücrete enflasyonun hep üstünde zamlar yapıldı. 2021 yılında asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırken vergiler kaldırıldı. Temmuz ayında enflasyonun işçi ve dar gelirli üzerindeki etkisini kaldırmak için yeni bir hamle yapıldı ve asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Asgari ücret 5 bin 520 TL seviyesine çekildi.
Yeni dönemde ise asgari ücret için beklentiler ortay kondu ve artık toplantılardan çıkacak sonuç bekleniyor. Oranlar üzerinden ise hesaplamalar devam ediyor. Uzmanlar ise asgari ücretin 7 bin 850 TL bandından aşağı olmayacağına dikkat çekiyor.
Peki asgari ücret toplantısında hangi rakam konuşuldu? Komisyon hangi formüller üzerinde duruyor, neler bekleniyor? Asgari ücret masasında ne konuşuldu? Asgari ücrette kim, ne talep ediyor? İşçi ne istiyor, işveren ne diyor, zam oranı ne kadar olacak? 2023'te asgari ücret 8.000 TL olur mu? Asgari ücret toplantısında konuşulan zam oranı ne?
Murat Bal'ın canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:
"Ben asgari ücretin 8 bin 8 bin lira üstü olmasını bekliyorum. Yapılan beklenti anketleri geniş kesimlerden geliyor. Tabi işçi kesiminin çok fazla bir beklentisi olmadığı için açlık sınırı olan 7 bin 785 TL'nin altında bir rakam ortaya çıktı. Herhalde daha fazlası olmaz diye düşündüler. Ama TÜRK-İŞ'in bahsettiği açlık rakamının altında bir rakam olacağını sanmıyorum.
İlk toplantılar genelde rakamlara boğulur. Anketler, beklentiler ve enflasyon konuşulur. 2. toplantıdan sonra veriler oturmaya başlar. Tarafların niyeti açık şekilde ortaya konur. Geçen sene 3'lü mutabakat çıkmıştı bu senede öyle olmasını diliyorum. Böyle olduğu zaman toplumun geniş kesimleri bundan memnun oluyor.
Enflasyonun son yılda yıkıcı etkisi oldu. Özellikle dar gelirlide bunun etkisi daha da artıyor. Büyükşehirler ve diğer şehirlerde farklı asgari ücret uygulaması söylemlerini duyduk. Büyükşehirler kiralar daha fazla arttı ve geçinmek daha zor hale geldi. Şu an için Türkiye'de böyle bir durumun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu eskiden beri konuşulan bir durum ve kiralardan sonra tekrar gündeme geldi.
Ben yüzde 40-45 gibi bir zamla masan kalkılacağını ama son noktada Başkan Erdoğan tarafından 8 bin lira civarında belirleneceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda asgari ücreti bu kadar konuşmuyorduk. Çünkü enflasyon düşük olduğu için cüzi zamlarda hiçbir sıkıntı yaratmıyordu. Aslında asgari ücretin ne kadar artacağı değil enflasyonun kontrol altına alınması önemli. Enflasyon kontrol altına alınırsa asgari ücrete yapılacak zamlar çok büyük etkiler oluşturmaz."
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