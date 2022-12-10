Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette kim ne teklif etti? İşçi ve işveren ne diyor?

Enflasyonun son yılda yıkıcı etkisi oldu. Özellikle dar gelirlide bunun etkisi daha da artıyor. Büyükşehirler ve diğer şehirlerde farklı asgari ücret uygulaması söylemlerini duyduk. Büyükşehirler kiralar daha fazla arttı ve geçinmek daha zor hale geldi. Şu an için Türkiye'de böyle bir durumun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu eskiden beri konuşulan bir durum ve kiralardan sonra tekrar gündeme geldi.