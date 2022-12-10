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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette kim ne teklif etti? İşçi ve işveren ne diyor?

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 11:03
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat bilgin, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rakam vermedi ancak "emekçilerimizden yana tavır alacağız'' dedi. öncesi TÜRK-İŞ kırmızı çizgiyi çekti ve pazarlığın 7 bin 785 TL'den başlayacağını söyledi. Asgari ücret için 2. toplantı 14 Aralık tarihinde yapılacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette kim, ne talep ediyor? İşçi ne istiyor, işveren ne diyor, zam oranı ne kadar olacak? 2023'te asgari ücret 8.000 TL olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal değerlendirdi.
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