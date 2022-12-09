Asgari ücrette zam pazarlığı! Taraflar hangi rakamları teklif etti?



Benim beklediğim ve AK Parti iktidarının 2002 yılında beri uygulamalarını göz önüne aldığımız zaman 400 dolar ile 450 dolara arası bir rakam olabilir. Seçime giderken AK Parti'nin adımı önemli olacaktır. Asgari ücret aynı zaman yoksulluğun belirleyicisidir. Yoksulluk noktasındaki parasal miktarı biraz daha yukarıya çıkarmak gerekir. Refahın daha fazla paylaşılması gerekir. Bunun için ben 8 bin ila 8 bin 250 lira arasında bir ücret bekliyorum. Daha fazlasını gönlüm tabi ki ister. Tarafları da tatmin etmesi için uygun bir rakamdır."

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