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İşçi kesimi asgari ücret için ne diyor? TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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İşçi kesimi asgari ücret için ne diyor? TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Milyonların beklediği asgari ücret görüşmeleri çarşamba günü başladı. Asgari ücret zammıyla ilgili ilk rakamlar ortaya çıkarken, TÜRK -İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak açıklamalarda bulunuyor.

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