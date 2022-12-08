Turkuvaz Medya'da Türkiye 2023 Zirvesi! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan asgari ücret ve enflasyon mesajı
Merkez Bankası (MB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun baz etkisi dışında da geriye geleceğini ön görüyoruz. Bu ay beklediğimiz gibi kısmi olarak gerileme oldu. Aralık, Ocak'ta da baz etkisiyle beraber önemli bir gerileme bekliyoruz, ön görüyoruz. Asgari ücretin enflasyon üzerinde, fiyatlar üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyorum" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Eyüpsultan'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri programına katıldı. Kavcıoğlu, burada enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.
ENFLASYONUN BAZ ETKİSİ DIŞINDA DA GERİYE GELECEĞİNİ ÖN GÖRÜYORUZ
Kavcıoğlu, "Zor bir süreci geçirdik. Geldiğimiz nokta itibariyle enflasyonu yükselten tüm sebepler, geride kaldı diye düşünüyorum. Kurun bir dengede gitmesi, faiz maliyetlerinin önemli miktarda aşağıya gelmesi, uluslararası boyuta baktığımızda ham madde fiyatlarının aşağıya gelmesi, tedarik zincirindeki fiyatların aşağıya gelmesi, bu süreç içerisinde enflasyonu besleyen önemli maliyetler. Bunu aldığımız tedbirlerle uyguladığımız politikalarla, bu dengeyi bundan sonra koruyarak gittiğimiz sürece, enflasyonun baz etkisi dışında da geriye geleceğini ön görüyoruz. Bu ay beklediğimiz gibi kısmi olarak gerileme oldu. Aralık, Ocak'ta da baz etkisiyle beraber önemli bir gerileme bekliyoruz, ön görüyoruz. Kasım ayı enflasyonuna baktığımızda da hem enerji fiyatlarında, hem ulaşım fiyatlarında temel mal ve hizmetlerde önemli düşüşün olduğunu görüyoruz" dedi.
GIDADA DA AŞAĞIYA DOĞRU FİYATLARIN BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM
Kavcıoğlu, "Gıda fiyatlarının bizim öngörümüz dışında bir durum söz konusu. Bu fiyat oynaklıklarının da alınan tedbirlerle, gıdada da aşağıya doğru fiyat artışlarının başlayacağını düşünüyorum. Önemli nokta, kur hareketlerinin dengede olması, ikincisi de finansman maliyetlerinin Temmuz'dan bu tarafa KOBİ'lerde yaklaşık 20-25 puan orta ölçekli ve onun üzerindeki firmalarda 15 puanın üzerinde faiz maliyetlerinde iniş söz konusu. Liralaşma stratejilerimizle beraber Türkiye'nin yıllardır ne zaman yükselme ya da gelişme olduğunda hep döviz kuru üzerinden spekülasyonlarla oluşan bir çarpık yapılaşma var. Liralaşma stratejisiyle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYON ÜZERİNDE ETKİSİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM
Kavcıoğlu, "Asgari ücretle ilgili şu çok önemli. Bizim çalışmalarımızda farklı düşünceler de olmakla beraber zaten bir kısmı şu an giydirilmiş durumda fiyatlara. Ocak'tan sonra gelecek enflasyonun içerisinde asgari ücretle ilgili bizim beklentimiz şöyle. Geçmiş dönemlerde de asgari ücret artışı direkt enflasyonu çok yüksek bazda etkileyen bir yapı söz konusu değil. Geriden gelerek, giydirilerek fiyatlara yansıtılarak gelen bir asgari ücretin enflasyon üzerinde, fiyatlar üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Geçmiş yıllarda bunun örneği var. Farklı yıllarda, asgari ücretin yüksek olmasına rağmen enflasyonun düşük olduğu dönemler var" diye konuştu.
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