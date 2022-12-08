Turkuvaz Medya’da Türkiye 2023 Zirvesi! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan asgari ücret ve enflasyon mesajı

ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYON ÜZERİNDE ETKİSİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Kavcıoğlu, "Asgari ücretle ilgili şu çok önemli. Bizim çalışmalarımızda farklı düşünceler de olmakla beraber zaten bir kısmı şu an giydirilmiş durumda fiyatlara. Ocak'tan sonra gelecek enflasyonun içerisinde asgari ücretle ilgili bizim beklentimiz şöyle. Geçmiş dönemlerde de asgari ücret artışı direkt enflasyonu çok yüksek bazda etkileyen bir yapı söz konusu değil. Geriden gelerek, giydirilerek fiyatlara yansıtılarak gelen bir asgari ücretin enflasyon üzerinde, fiyatlar üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Geçmiş yıllarda bunun örneği var. Farklı yıllarda, asgari ücretin yüksek olmasına rağmen enflasyonun düşük olduğu dönemler var" diye konuştu.







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