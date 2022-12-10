10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Petrol fiyatları daha düşer mi? Akaryakıta yeni indirim olacak mı?

Petrol fiyatları daha düşer mi? Akaryakıta yeni indirim olacak mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
ABONE OL
Petrol fiyatları daha düşer mi? Akaryakıta yeni indirim olacak mı?

Brent petrol 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Benzin ve mazotta geride bıraktığımız hafta indirimler geldi. Benzine iki günde 3 TL'nin üzerinde indirim yapıldı. Benzin uzun süre sonra 20 TL'nin altını gördü. Peki yeni indirimler olacak mı? Petrol fiyatları daha düşer mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan enerji uzmanı Arif Aktürk değerlendirdi.

Petrol fiyatları daha düşer mi? Yeni indirim olacak mı? PETROL FİYATLARI DAHA DÜŞER Mİ? YENİ İNDİRİM OLACAK MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken indirim haberleri gelmeyi sürdürüyor. Son olarak benzin grubuna 75 kuruş indirim geldi. Cumartesi gününden itibaren indirim geçerli hale geldi. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.

Peki yeni indirimler olacak mı? Petrol fiyatları daha düşer mi? Benzin ve motorin arasındaki fiyat farkının sebebi ne? Benzin neden motorinden ucuz hale geldi? Arif Aktrük'ün öne çıkan sözleri:

"Matematiğe aykırı ilginç gelişmeler yaşanıyor. Boğaz'da sigorta sorunu nedeniyle bekleyen ve pazara ulaşamayan bir petrol var. ABD-Kanada arasındaki boru hattı kesildi. Neredeyse 18-20 milyon varillik ham petrol kilit durumda. Tüm bunlara rağmen fiyatlar düşüyor. Şu anda petrolü depolamak ve üretimi durdurmak çok pahalı. Vanayı kapatarak bu işlemler yapılmıyor.

Dünyada depolama olayı sadece karada yapılmıyor. Tankerlerde bir nevi depodur. Rusya'ya olan yaptırımlardan dolayı herkes tankerleri dolu tuttu ve tanker kapasitesinde çok ciddi sıkıntılar var. Petrol fiyatları düşme trendine girdiğinden dolayı Fiyatın içerisindeki navlun ve nakliye fiyatları çok artmış durumda. Şu anda panik halinde herkes petrol satmaya çalışıyor.

New York'ta bu hafta 300 milyon varil satış pozisyonu oluştu. Bu beklenmedik bir durumu gösteriyor. Petrol fiyatları düşecek korkusuyla bu satışlar geliyor. OPEC+ kotaları artıracağım tehdidine rağmen fiyat düşüşü sürüyor. OPEC yetkilileri düşüşten dada az etkilenmek için kendi kotalarının üzerinde üretim yapıyorlar. Bu da tabi fiyatları aşağı çekiyor.

FED'in bir faiz kararı var. Bu çok önemli bir karar olacak. Petrol ve emtia fiyatları üzerinde etkisi olan bir karar çıkacak. Burada yukarı yönlü bir faiz kararı çıkarsa petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyredeceğini düşünüyorum. 2023 yılında anlık bile olsa Brent'in 65 dolarların altını da göreceğini bekleyebiliriz. Petrol endüstrisi için zor bir sene olacak. Bu aralıkta devam eder diye düşünüyorum.

Bunların tabi pompaya yansıması farklı bir durum. Ham petrollerin fiyatından ziyade Cenova'daki ürün fiyatları önemli. Petrol fiyatı düşse de özellikle gaz, motorin gibi ürünlere gaz krizinden dolayı talep fazla burada sıkıntı var. Sanayide 2. yakıt olarak kullanılıyor. Elektrik üretimde nafta kullanılmaya başlandı gaz santrallerinde. Bu durumlarda talebi artırıyor.

Normalde benzin fiyatı yüksek olurdu ama motorin fiyatı yüksek. Şu anda Cenova'da motoronin tonu 840 dolar civarında benzin fiyatı ise 700 dolar bandında seyrediyor. Aradaki fark da açıldı. İşte durum böyle."

İŞTE PETROLÜN SEYRİ

- BRENT PETROL 30 GÜNDE %19 DEĞER KAYBETTİ

- BRENT PETROL BU HAFTA %10 DÜŞTÜ

- BRENT PETROL 8 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ 75,9 DOLAR SEVİYESİNE KADAR GERİLEDİ.

- BRENT PETROL RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI ÖNCESİ FİYATA GERİLEDİ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü PETROL ÇAKILDI, AKARYAKITTA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ
Benzine bir indirim daha! İşte güncel fiyatlar BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA! İŞTE GÜNCEL FİYATLAR
Akaryakıt’a büyük indirim! AKARYAKIT'A BÜYÜK İNDİRİM!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA