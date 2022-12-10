Petrol fiyatları daha düşer mi? Akaryakıta yeni indirim olacak mı?

FED'in bir faiz kararı var. Bu çok önemli bir karar olacak. Petrol ve emtia fiyatları üzerinde etkisi olan bir karar çıkacak. Burada yukarı yönlü bir faiz kararı çıkarsa petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyredeceğini düşünüyorum. 2023 yılında anlık bile olsa Brent'in 65 dolarların altını da göreceğini bekleyebiliriz. Petrol endüstrisi için zor bir sene olacak. Bu aralıkta devam eder diye düşünüyorum.