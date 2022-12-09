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Asgari ücret ne zaman açıklanacak, belli olur? Asgari ücret zam oranı yüzde kaç olacak? İşte kritik tahmin...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Asgari ücret ne zaman açıklanacak, belli olur? Asgari ücret zam oranı yüzde kaç olacak? İşte kritik tahmin...

Asgari ücret ne zaman açıklanacak, belli olur? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca asgari ücretlini merakla beklediği zam oranı için önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Asgari ücret ne zaman açıklanacak, belli olur? Asgari ücret zam oranı yüzde kaç olacak? İşte kritik tahmin...

Asgari ücret ne zaman açıklanacak, belli olur? Asgari ücret zam oranı yüzde kaç olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette zam pazarlığı başladı. Komisyonun ilk toplantısı öncesinde ve sonrasında oldukça önemli açıklamalar gelirken ortak beklenti rakamı ifade edildi. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak, belli olur? Asgari ücret zam oranı yüzde kaç olacak? İşte kritik tahmin...

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri şu şekilde:

İlk toplantı: 7 Aralık

İkinci toplantı: 14 Aralık

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık itibarıyla toplanacak. Gerçekleşecek olan 3 toplantının ardından asgari ücret zammı belli olacak.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NASIL OLUYOR?

Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

YÜZDE 50 ZAM SÖZ KONUSU MU?

Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmedi. Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

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