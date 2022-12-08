Bakan Vedat Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması! EYT'de yaş kriteri ve şartı belli oluyor! TBMM'de son dakika açıklaması...
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'deki yaş şartına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de son dakika açıklamalarında bulunuyor. Bakan Bilgin'in asgari ücrete ilişkin de konuşması bekleniyor. Peki EYT'de yaş sınırı kalktı mı? EYT'de yaş hesabı nasıl olacak? Kimler EYT kapsamında olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin TBMM'deki görüşmeler esnasında yaş şartı konusundaki tüm detayları açıkladı.
BAKAN VEDAT BİLGİN'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Modern toplumda sendikalar en önemli kurumlardır.
Türkiye'deki yüzde 14 sendikalaşma oranını düşüktür.
Burada her türlü eleştirinin yapılması çok önemlidir. Burada yapılan konuşmaların özgür bir şekilde yapılmasını sağlamak zorundayız.
Bizim önceliğimiz çalışma ilişkileridir. Endüstri ilişkilerinde işçi-işveren ilişkileri çok önemlidir. Devlet de burada gerekli tedbirleri almakta zorunludur.
Ayrıntılar geliyor...
EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
2022 yılının ikinci yarısında çalışmaları hızlanan EYT düzenlemesinin Aralık ayında veya Ocak ayı başında Meclis'e gelmesi bekleniyor.
YAŞ ŞARTI KALKARSA EYT'LİLER NASIL EMEKLİ OLUR?
EYT yasası ile emekli olmak için kesinleşen 3 madde bulunuyor.
- 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması
- Prim gününün tamam olması
- Sigortalılık süresinin dolmuş olması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre EYT düzenlemesi ile eğer 1999 öncesi döneme dönülürse; Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk etapta 1,6 milyonu aşkın kişinin emeklilik hakkı elde etmesi bekleniyor. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.
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