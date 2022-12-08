Bakan Vedat Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması! EYT’de yaş kriteri ve şartı belli oluyor! TBMM’de son dakika açıklaması...

BAKAN VEDAT BİLGİN'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Modern toplumda sendikalar en önemli kurumlardır.

Türkiye'deki yüzde 14 sendikalaşma oranını düşüktür.

Burada her türlü eleştirinin yapılması çok önemlidir. Burada yapılan konuşmaların özgür bir şekilde yapılmasını sağlamak zorundayız.

Bizim önceliğimiz çalışma ilişkileridir. Endüstri ilişkilerinde işçi-işveren ilişkileri çok önemlidir. Devlet de burada gerekli tedbirleri almakta zorunludur.

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