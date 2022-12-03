Otomobil satışında bayi-galeri oyunu! Vatandaşa araç satmayan bayiler galericilerle mi anlaştı?

Şu anda geçerli olan bir uygulama var. 6 ay ve 6 bin kilometre. Bugün bir arabayı alıp 6 ay tutmanın ya da 6 bin km yapmanın maliyeti çok daha fazla. Bu nedenle araç bekletmenin çok gündemde olduğunu söyleyemeyiz ama avantajlı arabaları şahısların alması veya satması konusunda bir şey söylemek çok zor. Burada ana firmalar tramerden arabanın ne kadar hızlı el değiştirdiğini takip ediyor."

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