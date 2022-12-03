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Otomobil satışında bayi-galeri oyunu! Vatandaşa araç satmayan bayiler galericilerle mi anlaştı?

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Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Otomobil satışında bayi-galeri oyunu! Vatandaşa araç satmayan bayiler galericilerle mi anlaştı?

ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası yeni otomobil fiyatları ne oldu? ÖTV matrahı düzenlemesi ile araba fiyatları düştü mü? ÖTV matrahı düzenlemesinden sonra fiyatlar ne oldu? Vatandaşa araç satmayan bayiler galericilerle mi anlaştı? Galericilerle oto bayileri anlaştı mı? Sıfır araç fiyatları düşüyor mu?  Konunun tüm detaylarını A Haber canlı yayınına konuk olan  OTOSTAT Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan anlattı.

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Otomotiv sektörünün merakla beklediği matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 1600 cc'ye kadar motor hacmine sahip olan otomobillerde matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Hal böyle olunca bazı otomobil fiyatları 70- 80 bin lira geriledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, motor silindir hacmi 1600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilowatı geçip, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası yeni otomobil fiyatları ne oldu? ÖTV matrahı düzenlemesi ile araba fiyatları düştü mü? ÖTV matrahı düzenlemesinden sonra fiyatlar ne oldu? Vatandaşa araç satmayan bayiler galericilerle mi anlaştı? Galericilerle oto bayileri anlaştı mı? Sıfır araç fiyatları düşüyor mu?

Akıllardaki sorularında cevaplarını Alp Gülan şöyle verdi:

"Kasım ayının 24'ün matrah düzenlemesi yapılmadan önce herkes bir beklenti içerisindeydi. 1 Aralık'ta matrahın açıklanması ile üst segmente ne ölçüde sirayet edeceğini göremediği için herkes bekleme halindeydi. 24'ün açıklanmasından sonra kasım ayının son haftasında çok ciddi satışlar getirdi. 82 bin civarı araç satıldı bu geçen yılın kasım ayına göre oldukça yüksek bir rakam.

Belirsizliğin ortadan kalkması çok önemli. Sektörün beklentisi biraz daha yukardaydı ama en azından beklentinin kalmaması tekrar normal ritmini yakalamasını sağladı. Kasım ayında 82 bin satış sektör açısından memnuniyet verici bir rakamdır. B segmenti araçlarda fiyatların düştüğünü gördük. Bu segmentteki araçlar hızlı şekilde tükendi. Genelde ülkemizde üretilen B segmenti araçlardaki talep oldukça yüksek oldu.

Çip krizindeki tedarik sorunları haloldu. Ama karşımızda enerji sorunu var. Enerji ve ham madde artışları yaşanıyor. Euro kuruna bağlı ithal otomobillerin ve yerli arabaların artışı ham madde ve ithalatta yurt dışı kaynaklı enflasyonun da etkisiyle beraber yükselerek gelmeye başladı. Bazı markalarda kur hiç değişeme bile yurt dışı kaynaklı ham madde veya direk dışarıdan gelen araçlarda artışları hissediyoruz. Aralık ayına her marka artışla girmedi. Hiç artış yapmayanlar oldu.

Aralık ayı bizim en fazla araba sattığımız aydır. Son on yılın ortalaması olarak baktığımızda 116 bin araba satılmış durumda Türkiye'de. Bu sene bunu biraz daha iyileştirerek pazarında başlangıçta 750 bin olan beklentisini 780 binleri konuşuyoruz. Şu anda ciddi bir talep var. B segmentinde belli modellere ciddi talep var.

Şu anda geçerli olan bir uygulama var. 6 ay ve 6 bin kilometre. Bugün bir arabayı alıp 6 ay tutmanın ya da 6 bin km yapmanın maliyeti çok daha fazla. Bu nedenle araç bekletmenin çok gündemde olduğunu söyleyemeyiz ama avantajlı arabaları şahısların alması veya satması konusunda bir şey söylemek çok zor. Burada ana firmalar tramerden arabanın ne kadar hızlı el değiştirdiğini takip ediyor."

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