A Haber Ayn El Arap’ı görüntüledi! İşte PKK’nın işgal ettiği Ayn El Arap (Kobani)
Suriye'nin kuzeyinde yapılacak olası kara harekatında hedefler arasında Ayn El Arap da bulunuyor. A Haber ekibi, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısında bulunan bölgeyi görüntüledi.
Yıllardır terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında. Örgüt onlarca kanlı terör saldırısını burada planlayıp hayata geçirdi. Görüntüler Ayn El Arap'tan ekranlara geldi.
Osmanlı devleti 170 köyün bulunduğu bölgeye Osmanlıca "Arap Pınarı" adını vermişti. Ancak 1980'lerde Suriye hükümeti bölgenin adını Araplaştırma politikası çerçevesinde Ayn El Arap olarak değiştirdi. Terör örgütü PKK ise bir şirket isminden dönüştürülen Kobani ismini kullanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye olası kara harekatı için Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn El Arap olmak üzere üç noktayı işaret etmişti. Ayn El Arap terör yuvası ilçe Suriye'nin Kandil'i olarak biliniyor. Ve 2012 yılından bu yana PKK'nın işgali altında. Bölgede bayrak oyunları da oynanıyor. Öyle ki örgütün sözde karargah noktalarında Suriye rejimi ve Rusya'ya ait bayraklar dalgalanıyor.
Suriye'de iç savaş başlayınca harekete geçen terör örgütü 2012 yılında Arap Pınarı'nı işgal etti, on binlerce Suriyeli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Arap Pınarı, 2014 yılı sonlarında bir başka terör örgütü olan DEAŞ tarafından işgal edildi. DEAŞ ilçede kontrolü sağladı hatta yüzde 70'i harap oldu. Ama PKK'nın yardımına yine Amerika koştu.
O dönem Amerika savaş uçaklarıyla DEAŞ'a yönelik hava harekatı başlattı. PKK/YPG'li teröristler de karadan DEAŞ'la çatıştı. Hava taarruzuna karşı koyamayan DEAŞ ilçeyi terk etmek zorunda kaldı. O dönemde iki terör örgütü arasında kalan ve Ayn El Arap'tan kaçan on binlerce vatandaşa Türkiye kucak açtı. Suruç ilçesinde dünyanın en büyük çadır kenti kuruldu. Yaklaşık 35 bin kişi burada misafir edildi. Arap Pınarı bölgesi, 2015 yılının mart ayında PKK/YPG tarafından yeniden işgal edildi.
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