A Haber Ayn El Arap’ı görüntüledi! İşte PKK’nın işgal ettiği Ayn El Arap (Kobani)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye olası kara harekatı için Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn El Arap olmak üzere üç noktayı işaret etmişti. Ayn El Arap terör yuvası ilçe Suriye'nin Kandil'i olarak biliniyor. Ve 2012 yılından bu yana PKK'nın işgali altında. Bölgede bayrak oyunları da oynanıyor. Öyle ki örgütün sözde karargah noktalarında Suriye rejimi ve Rusya'ya ait bayraklar dalgalanıyor.