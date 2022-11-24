ÖTV MATRAHI SON DAKİKA: Araba fiyatları düşecek mi? Hangi marka araba fiyatları düşecek? Düzenleme sonrasında araç fiyatları...
Araba fiyatları düşecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında yeni düzenlemeye gidildi. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından araba almak isteyenler düzenlemenin fiyatlara nasıl yansıyacağını merak ediyor. Peki, Araba fiyatları düşecek mi? Hangi marka araba fiyatları düşecek? Düzenleme sonrasında araç fiyatları...
Araba fiyatları düşecek mi? Hangi marka araba fiyatları düşecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Araba fiyatları düşecek mi? Hangi marka araba fiyatları düşecek? Düzenleme sonrasında araç fiyatları...
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.
Kararla, motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.
Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.
FIAT EGEA SEDAN
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 429.900 TL
1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli -447.400 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 545.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 605.900 TL
Honda
Honda Jazz 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Executive Fiyatı 792.000 TL
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Fiyatı: 567.500 TL
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive 585.000 TL
Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium Liste fiyatı 795.500 TL
Hyundai
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel Fiyatı: 331.500 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 373.000 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - 385.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT - 402.500 TL
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