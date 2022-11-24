ÖTV MATRAHI SON DAKİKA: Araba fiyatları düşecek mi? Hangi marka araba fiyatları düşecek? Düzenleme sonrasında araç fiyatları...

Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.