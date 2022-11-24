HaberlerGaleriİşte yeni sıfır araba fiyatları: Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault... ÖTV indirimi otomobil fiyatları güncel liste!
İşte yeni sıfır araba fiyatları: Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault... ÖTV indirimi otomobil fiyatları güncel liste!
Araç almak isteyenler için müjdeli haber geldi. Uzun süredir beklenen ÖTV matrah düzenlemesi hayata geçirildi. Yeni düzenleme ile birlikte sıfır araba fiyatlarında düşüş yaşanacak. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ÖTV matrah düzenlemesinin sıfır otomobillere nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni düzenleme sonrası sıfır otomobil fiyatları güncel liste...