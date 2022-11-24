İşte yeni sıfır araba fiyatları: Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault... ÖTV indirimi otomobil fiyatları güncel liste!

Otomobillerde matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Araç almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği matrah düzenlemesi sonrası sıfır araba fiyatlarında indirim yaşandı. Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 1600 cc'ye kadar motor hacmine sahip olan otomobillerde matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Peki, Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...