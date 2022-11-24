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Haberler Galeri İşte yeni sıfır araba fiyatları: Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault... ÖTV indirimi otomobil fiyatları güncel liste!

İşte yeni sıfır araba fiyatları: Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault... ÖTV indirimi otomobil fiyatları güncel liste!

Araç almak isteyenler için müjdeli haber geldi. Uzun süredir beklenen ÖTV matrah düzenlemesi hayata geçirildi. Yeni düzenleme ile birlikte sıfır araba fiyatlarında düşüş yaşanacak. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ÖTV matrah düzenlemesinin sıfır otomobillere nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni düzenleme sonrası sıfır otomobil fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 10:49
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İşte yeni sıfır araba fiyatları: Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault... ÖTV indirimi otomobil fiyatları güncel liste!

Otomobillerde matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Araç almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği matrah düzenlemesi sonrası sıfır araba fiyatlarında indirim yaşandı. Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 1600 cc'ye kadar motor hacmine sahip olan otomobillerde matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Peki, Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

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İşte yeni sıfır araba fiyatları: Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault... ÖTV indirimi otomobil fiyatları güncel liste!

YENİ ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV matrah oranları:

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İşte yeni sıfır araba fiyatları: Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault... ÖTV indirimi otomobil fiyatları güncel liste!

Silindir hacmi 1600 CM3'ü geçmeyenler;

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranı

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşıp 220.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

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İşte yeni sıfır araba fiyatları: Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault... ÖTV indirimi otomobil fiyatları güncel liste!

ÖTV matrahı 220.000 TL'yi aşıp 250.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranı

ÖTV matrahı 250.000 TL'yi aşıp 280.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 70 vergi oranı

Diğerleri: Yüzde 80 vergi oranı

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İşte yeni sıfır araba fiyatları: Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault... ÖTV indirimi otomobil fiyatları güncel liste!

Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

- Elektrikli motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

- ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşmayanlar : Yüzde 45 vergi oranı

- ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşıp, 350.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı