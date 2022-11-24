24 Kasım 2022, Perşembe
Yeni Renault araba fiyatları | ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ sonrası Renault Clio, Taliant, Megane 2022 fiyatı ne kadar oldu?
Araç sahibi olmak isteyen ya da otomobilini değiştirmek isteyen binlerce kişinin merakla beklediği ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Renault araba fiyatları en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Renault Clio, Taliant, Megane 2022 fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:58
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