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Haberler Galeri Yeni Renault araba fiyatları | ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ sonrası Renault Clio, Taliant, Megane 2022 fiyatı ne kadar oldu?

Yeni Renault araba fiyatları | ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ sonrası Renault Clio, Taliant, Megane 2022 fiyatı ne kadar oldu?

Araç sahibi olmak isteyen ya da otomobilini değiştirmek isteyen binlerce kişinin merakla beklediği ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Renault araba fiyatları en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki ÖTV matrah düzenlemesi sonrası Renault Clio, Taliant, Megane 2022 fiyatı ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 09:58
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Yeni Renault araba fiyatları | ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ sonrası Renault Clio, Taliant, Megane 2022 fiyatı ne kadar oldu?

Satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında olan otomobillerin ÖTV matrahları değiştiği için fiyatlarda da değişiklik yaşandı. Vatandaşlar yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte arama motorlarında "Yeni Renault araba fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni Renault araba fiyatları | ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ sonrası Renault Clio, Taliant, Megane 2022 fiyatı ne kadar oldu?

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

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Yeni Renault araba fiyatları | ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ sonrası Renault Clio, Taliant, Megane 2022 fiyatı ne kadar oldu?

Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

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Yeni Renault araba fiyatları | ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ sonrası Renault Clio, Taliant, Megane 2022 fiyatı ne kadar oldu?

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

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Yeni Renault araba fiyatları | ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ sonrası Renault Clio, Taliant, Megane 2022 fiyatı ne kadar oldu?

BEKLENEN İNDİRİM ORANLARI

* 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi,

* Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 150 bin liradan 220 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 369 bin 106-467 bin 280 lira olan otomobillerin fiyatının 43 bin ila 78 bin lira arasında düşmesi,