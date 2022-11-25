İkinci el araba fiyatları düşer mi? O TARİHE DİKKAT! ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

Özellikle düz vites araçlarda ve yine B sınıfı bazı otomatik araçları etkileyen bir düzenleme oldu. Yüzde 6 ila yüzde 12 arasında bir indirim gerçekleşmiş oldu. Bu durum sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için olumlu bir gelişme. Bu düzenleme sıfır araçları kapsıyor ancak ikinci el araçların aynı sınıf ve kategorilerine yüzde 5 civarında bir düşüş yansıyacaktır'' diye konuştu.