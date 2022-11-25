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Haberler Galeri İkinci el araba fiyatları düşer mi? O TARİHE DİKKAT! ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları düşer mi? O TARİHE DİKKAT! ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

Otomobilde ÖTV matrah düzenelemesi sıfır araç fiyatlarını düşürdü. Bu gelişmelerin ardından gözler ikinci el araçlara çevrildi. Araç satın almayı planlayan vatandaşlar, matrah düzenlemesinin ikinci el araba fiyatlarını düşürüp düşürmeyeceğini araştırmaya başladı. Uzmanlar matrah düzenlemesinin ikinci el piyasasına etkisini yorumladı. Peki, ikinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 11:11
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İkinci el araba fiyatları düşer mi? O TARİHE DİKKAT! ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları, ÖTV matrah düzenlemesi sonrası gündeme geldi. Matrah düzenlemesiyle sıfır otomobil fiyatlarındaki düşüşün ikinci el piyasasına nasıl etki edeceği merak edilirken, uzmanlar konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, ikinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba fiyatları düşer mi? O TARİHE DİKKAT! ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Matrah düzenlemesiyle araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el piyasasına da yansıyacağını ifade eden İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkan Yardımcısı Görkem Konu, "Düzenlemeyle birlikte benzinli ve dizel araçlarda 595 bin liranın altındaki daha ziyade Türkiye'de üretilen B sınıfı araçları etkileyecek bir indirim gerçekleşti.

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İkinci el araba fiyatları düşer mi? O TARİHE DİKKAT! ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

Özellikle düz vites araçlarda ve yine B sınıfı bazı otomatik araçları etkileyen bir düzenleme oldu. Yüzde 6 ila yüzde 12 arasında bir indirim gerçekleşmiş oldu. Bu durum sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için olumlu bir gelişme. Bu düzenleme sıfır araçları kapsıyor ancak ikinci el araçların aynı sınıf ve kategorilerine yüzde 5 civarında bir düşüş yansıyacaktır'' diye konuştu.

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İkinci el araba fiyatları düşer mi? O TARİHE DİKKAT! ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

MATRAH DÜZENLEMESİ İKİNCİ EL PİYASASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, binek otoların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişikliklerin ikinci el piyasasına olumlu yansıyacağını belirterek, "Herkes bir aracın fiyatı 150-200 bin lira düşecek diye bekliyordu. 'Ben o zaman alırım' diyordu. İkinci el de satılmıyordu ama şu an ortadaki belirsizlik bitirildi." dedi.

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İkinci el araba fiyatları düşer mi? O TARİHE DİKKAT! ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

Berktaş, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas ÖTV matrahlarında yapılan değişikliği değerlendirdi.

Düzenlemenin A segmenti araçlar ile B segmenti araçların bir kısmını kapsadığını ifade eden Berktaş, ithal araçlar ile fiyatı 595 bin liranın üzerindeki araçların düzenlemenin dışında kaldığını söyledi.