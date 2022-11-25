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İkinci el araba fiyatları düşer mi? O TARİHE DİKKAT! ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?
Otomobilde ÖTV matrah düzenelemesi sıfır araç fiyatlarını düşürdü. Bu gelişmelerin ardından gözler ikinci el araçlara çevrildi. Araç satın almayı planlayan vatandaşlar, matrah düzenlemesinin ikinci el araba fiyatlarını düşürüp düşürmeyeceğini araştırmaya başladı. Uzmanlar matrah düzenlemesinin ikinci el piyasasına etkisini yorumladı. Peki, ikinci el araba fiyatları düşer mi? ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? İşte son gelişmeler...