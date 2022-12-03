SON DAKİKA... ASGARİ ÜCRET | Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette zam oranı yüzde kaç olacak?
Asgari ücret tespit komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Taraflar ne istiyor? Belirlenen rakam ne kadar? Asgari ücrette zam oranı yüzde kaç olacak? Asgari ücrette kim ne diyor? "Büyük Zam" yolda mı? 2023 yılı asgari ücret için hangi zam senaryoları çiziliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz değerlendirdi.
Asgari ücret takvimi belli oldu. Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık Çarşamba günü yapacak. Ücretin belirlenmesi için ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. TÜRK-İŞ 2023 yılı için en düşük 7 bin 785 TL istiyor, TİSK asgari ücrette ortak mutabakat vurgusu yaptı.
1 Aralık'ta yapılan toplantının öncesinde önemli açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Akkol, "Ortak mutabakat devam etmeli. İşçi tarafınını memnun olduğu, işverenleri koruyan dengeli bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız" dedi.
Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz net rakamlar telaffuz etmezken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışanların enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız"
Peki Peki asgari ücret ne kadar olacak? Taraflar ne istiyor? Belirlenen rakam ne kadar? Asgari ücrette zam oranı yüzde kaç olacak? Asgari ücrette kim ne diyor? "Büyük Zam" yolda mı? 2023 yılı asgari ücret için hangi zam senaryoları çiziliyor?
Emin Yılmaz'ın öne çıkan sözleri:
"Asgari ücrette zam benim öngörülerime göre minimum yüzde 40'larda olacak. 8 bin 8 bin 500 rakamları telaffuz edildi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay 'Benim kırmızı çizgim 7 bin 785 TL' dedi. En az bu rakamı işaret etti.
Son 5 yıla baktığımız zaman 2017 yılından beri grafiklere bakıldığı zaman enflasyon ile zam arasında hep bir fark var ve bu yukarı yönlü olmuş. 2017 yılında enflasyon yüzde 11,92 olurken zam yüzde 14,20 olmuş ve burada zam farkı yüzde 2,28 görünüyor. Yıllar içinde hep enflasyonda fazla zam yapılmış. 2021 Aralık ayında enflasyon yüzde 36,08 olurken zam oranı yüzde 50,50 olmuş ve enflasyondan yüzde 14,42 fazla zam yapılmış. Asgari ücrete ara dönemde yüzde 30'luk bir artış daha yapıldı ve asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarıldı.
Asgari ücret için enflasyon belirleyici nokta olacak. 2022'nin ilk altı ayında buradaki zamlar verildi. Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıktı. Burada son 6 ay bizim için değerli. Burada kabaca yüzde 20 dersek bunun üzerine yüzde 20'de refah payı eklendiği zaman işte bu rakam yüzde 40'lara gelmiş oluyor.
2013 yılında önce asgari ücrete 2 defa zam geliyordu. Ama o dönemden bu döneme enflasyon hep tek hanelerde ilerledi. 2022 yılında pandeminin etkisi, Rusya-Ukrayana savaşı, enerji krizi gibi durumlar nedeniyle bu sene 2 defa zam yapıldı. Senaryolar bakıldığı zaman yüzde 40'ın altında bir zam olmayacaktır.
Tüm rakamlara baktığımız zaman 7 bin 700 TL gibi sınır bir rakam ortaya çıkıyor. Yüzde 45 zam yapılırsa 7 bin 975 TL olacak. Eğer zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 8 bin 250 TL olacak."
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