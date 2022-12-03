SON DAKİKA... ASGARİ ÜCRET | Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette zam oranı yüzde kaç olacak?

Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz net rakamlar telaffuz etmezken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışanların enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız"