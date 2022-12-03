Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi: İktidara giden yolu Londra sokaklarında arıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'na son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na adaylık konusunda yüklenirken "İktidara giden yolu Londra sokaklarında arıyor" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan, pamuk üreticilerine verilecek yeni desteği duyururken enflasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan kurulan tüm senaryoları yırtıp atacaklarını ifade etti. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'na son dakika açıklamalarında bulundu.
AHDE VEFANIZ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
Geçen hafta Konya'daydık. Öncesinde Gaziantep'in misafiri olduk. Milletimizin heyecanını paylaştık. CHP ve şürekası toplanıp dağılarak Ankara'da siyasetçilik oynarken biz il il tüm ülkeyi dolaşıyoruz.
Biz Şanlıurfa'yı ve sizleri gerçekten özlemiştik. Toplu açılış törenimizde Urfalı kardeşlerimizin hasretine şahitlik ettik. Bugün meydan başka bir güzeldi. 120 bin kişinin katıldığı bir toplu açılışı gerçekleştirmiş olduk. Fakat havalimanından meydana gelinceye kadar da yol kenarlarındaki heyecan, coşku gerçekten çok çok farklıydı. Ahde vefanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. AK Parti teşkilatlarımızın tüm kademelerinde görev yapmış kardeşlerime takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum.
ŞANLIURFA'NIN FARKLI BİR YERİ VAR
AK kadınlar ana kademeyi de solladı, gençleri de solladı. Şu an karşımda hakkın ve halkın rızasından başka hiçbir gayesi olmayan yiğit dava erlerini görüyorum.
Şanlıurfa'nın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Burası Hz. İbrahim'in ayaklarının değdiği topraklardır. Bu şehir tarihi kahramanlık destanlarıyla ilmek ilmek dokunmuş müstesna bir yerdir. Burası sadece seçim sandığı ufukta belirince hatırlanan bir şehir olamaz
"İTHAL EKONOMİ KOMİSERLERİNE BEL BAĞLAYANLAR ÜLKE GELECEĞİNE IŞIK TUTAMAZ"
Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz.
Şanlıurfa'nın ciğeri, kebabı varken Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez.
Kaset kumpası ile getirildikleri koltuklarını korumak için her yolu deneyenler mücadele ruhunu kavrayamazlar. Ülkesini yabancılara şikayet edenler vatan sevgisini yüreğinde hissedemez.
Urfa bölücü teröre karşı durduğu dik duruşla canına can katmış şehirdir. Biz öyle birileri gibi lafta değil hak ettiği şekilde tüm kalbimizle seviyoruz. Biz Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayanlardan değiliz. Biz seçim öncesi meydanlarla bol bol bedava vaat dağıtanlardan değiliz. Biz yapamayacağımız şeylerin sözünü vermeyiz. Biz bir proje açıkladığımızda peşine düşeriz. Biz temel atar, o temeli takip eder sonra da gider açılış kurdelesini keseriz.
PAMUK ÜRETİCİLERİNE MÜJDE
Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz.
Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50'den 70 kuruşa yükseltiyoruz."
"KRİTİK PROJELER 2023 YILINDA HAYATA GEÇECEK"
Yıllardır planladığımız kritik projeleri 2023 yılında hayata geçireceğiz Milli savaş uçağımız 2023 yılında hangardan çıkacak. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma göklerde olacak.
Togg'u yılın ilk çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlıyoruz. Enflasyonun aşağıya doğru hareket ettiğini bunun üzerine kurulan senaryoların da yırtılıp atıldığını göreceğiz.
Bunların milli irade gibi prensipleri olsa küresel odaklara bel bağlamazlar. 6'lı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz.
CHP ve şürekasının projeleri sürdürme kabiliyeti yoktur. Nükleer santralden, SİHA'lara kadar yapılan işlere düşmanlıklarını göstermişlerdir.
KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME
Akkuyu Nükleer Santrali'ne muhalefetten de temsilciler geldi. Nükleer enerji santralini görünce bunlar tebrikte bulundular. Ankara'ya döndükten sonra aleyhinde konuşmaya başladılar. Bu muhalefet böyle bir muhalefet. Bunlardan hiçbir şey olmaz.
Aynı durum terör örgütleri ve uzantılarına karşı yürütülen operasyonlar için de geçerlidir. Bunlar seçim geliyor. 4 başlık üzerinde duracaklar. Ekonomi, diplomasi, en çok başarılı olduğumuz alanlardan biri terörle mücadele, mülteci meselesi. İleri geri her şeyi söyleyecekler. Bunlarda yalan en rahat kullanılan bir şey.
Bay Kemal yaptığı gibi şürekası da aynı şeyi yapıyor. Bunların böyle dertleri olsa YPG'li teröristleri 'Topraklarını savunan kişiler' olarak tabir etmezlerdi. Bakanlık pazarlığı yapmazlar. Böyle hassasiyetleri olsa kendi devletlerine iftira atmazlardı. Küresel vesayet odaklarına bel bağlamazlardı.
Bay Kemal ve şürekası tavrıyla milli yerli muhalefet anlayışına sahip olmadıklarını ortaya koymuşlardır. Bunların tek kutsalı işgal ettikleri konumlarıdır."
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