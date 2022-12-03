Son seçim anketi gündemi salladı! O partiler ters köşe! Yeni ittifakın adı ve liderini duyurdu...

CHP TARİHİ BİR HEZİMET YAŞAYACAK

Çünkü durumu öyle bir hale getirdiler ki Erdoğan'a bugüne kadar oy vermeyecek kişiler de Erdoğan'a oy verecek. CHP tarihi bir hezimet yaşayacak. Yüzde 21'in altında oy alacak CHP.