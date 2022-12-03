Son seçim anketi gündemi salladı! O partiler ters köşe! Yeni ittifakın adı ve liderini duyurdu...
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken seçime yönelik anket sonuçları da teker teker açıklanmaya devam ediyor. O rakamları A Haber ekranlarında yorumlayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan flaş bir tahminde bulundu. Sayan ayrıca kurulacak yeni ittifakın adını ve liderini duyurdu. Peki son anketlerde AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin oy oranı kaç? İşte detaylar...
2023 seçimleri yaklaşırken seçimlere ilişkin düzenlenen son anket çalışmasının sonuçları da yayınlandı. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği sonuçları Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber ekranlarında yorumladı.
ERDOĞAN YÜZDE 60 ALACAK
Başkan Erdoğan 2023 seçimlerinde yüzde 60 oy alacak. Ben saha adamıyım. Sayın Erdoğan hayatı boyunca almadığı kadar çok oy alacak.
CHP TARİHİ BİR HEZİMET YAŞAYACAK
Çünkü durumu öyle bir hale getirdiler ki Erdoğan'a bugüne kadar oy vermeyecek kişiler de Erdoğan'a oy verecek. CHP tarihi bir hezimet yaşayacak. Yüzde 21'in altında oy alacak CHP.
YENİ İTTİFAKIN LİDERİNİ VE ADINI AÇIKLADI
Aslı Baykal önderliğinde yerli ve milli yeni bir ittifak ortaya çıkabilir. Bu ittifak solu temsil edecek. Yeni ittifakın adı da "Yerli ve Milli" olacak.
İŞTE SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52
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