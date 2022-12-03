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CHP'nin vizyon programı için bomba iddia! Canlı yayında eleştiri yağmuru: Kayyum atandı

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Giriş: 03.12.2022 22:12
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sayan, programda vizyon adına hiçbir şeyin olmadığını ifade ederken "CHP'ye ABD'den FETÖ destekli bir kayyum atanmıştır. Dışarıdan bir ekip CHP'yi Türkiye'nin aleyhinde olan işlerde truva atı olarak kullanacak." dedi.
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