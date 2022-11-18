Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı! Bilal Hassan ile 'Hüsam' saldırı sonrası buluşmuş
Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası ve firari suç ortağı Bilal Hassan’ın görüntüsü ortaya çıktı. Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı terörist ile saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın saldırı sonrası buluştuğu anlar ilk kez A Haber'de ekranlara geldi.
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in sahte kocası ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı.
Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı terörist ile saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı.
2 TERÖRİST KAÇIŞ PLANI YAPTI
Azez'de yakalanan terörist Hüsam kod adlı teröristin görüntüleri ilk kez A Haber'de ekranlara geldi.
Saldırıyı planlayan Bilal Hassan ve kaçmasına yardım eden 'Hüsam' kod adlı terörist saldırıdan 1 saat sonra bir işyerinde buluştu.
A Haber İstanbul istihbarat şefi Ramazan Almaçayır görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Almaçayır'ın açıklamaları şu şekilde:
Bu görüntüler ilk kez ekranlara geliyor. Bu saldırıdan sonra 51 kişi gözaltına alınmıştı 10 saat gibi kısa bir süre içerisinde. Bombayı bırakan terörist kadın yakalandı. Saldırının organizasyonunu yapan kapıdan giriş yapan Bilal Hassan. Yanında geldiği kişi de bunlara yardım eden Hüsam A. Bu olaydan sonra Suriye'ye kaçıyor. Emniyet güçleri Azez'de gözaltına alınıyor.
Saldırı 16.20 sıralarında gerçekleşmişti yaklaşık bir saat sonra burada kaçış planını yaptıkları değerlendiriliyor.
BİLAL HASSAN'IN KAÇMASINA YARDIMCI OLAN ŞAHIS YAKALANDI
Bilal Hassan'ı Edirne'de karşılayan ve yurt dışına kaçmasını sağlayan Hüseyin Güneş'in de gözaltına alındığı ortaya çıktı. Polisin, Hüseyin Güneş'e, Hassan'ı il dışına kaçıran Ammar Jarkas'ın ifadesinden ulaştığı öğrenildi. Öte yandan Ammar Jarkas'ın ifadesinde ise 'Beni Bilal ve Ahlam Albashır'i almam için Kobani'deki Halil Mence aradı' dediği öğrenildi.
SAHTE EVLİLİK CÜZDANI DA ÇIKTI
Terör örgütü PKK/PYD tarafından eylem yapmak üzere Temmuz ayında Türkiye'ye karı-koca rolünde gönderilen Ahlam Albashır ile Bilal Hassan için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı.
ALBASHİR'İN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23)'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. Sahte belgede Albashır ile Hassan 1000 Suriye dinarı mehirle evlendirildiği yazdığı öğrenildi.
Saldırı için 4 Kasım'da İstiklal Cddesi'ndeki keşif yapan teröristin katliam gününde olduğu gibi elinde gül ile İkalabalık arasında ilerlediği görülüyor.
Geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve altı vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 101 kişinin ise yaralandığı bombalı hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif görüntüleri ortaya çıktı.
BU KEZ FARKLI KIYAFET
SABAH'ın ulaştığı son dakika görüntüleri 4 Kasım tarihli… Katil Ahlam Albashir 4 Kasım 2022 günü saat 17.30'da keşif için İstiklal Caddesi'ne geliyor. Bu kez üzerinde mavi bir kot pantolon var. Başı ise olay günündeki gibi siyah bir başörtüsü ile kapalı. Elinde yine gül bulunan Albashir İstiklal'de kalabalık arasında ilerliyor.
KATİLİ İSTİKLALE GETİREN KORSAN TAKSİCİ
Katil kadını o gün İstiklal'e getiren ise yine örgüt kontrolündeki Yasir Alkoralı isimli korsan taksici. Bu korsan taksici katili 3 kez İstiklal Caddesi'ne getiren isim.
Aynı zamanda 6 kişinin ölümüne 101 kişinin yaralanmasına yolaçan bombayı da 13 Kasım'da Yasir 34 MG… plakalı beyaz aracı ile Taksim'e taşımıştı. Katliam öncesinde yapılan keşiflerle ilgili bir diğer ayrıntı ise ilk keşfin 14 yaşındaki A.E. isimli çocukla yapılması.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 18 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziği kim aldı? Haftalık puan durumu!
- KYK burs/kredi sorgulama ekranı | KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs/kredi hangi bankaya yatırılır? Ödemeleri hangi gün?
- KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? KYK burs ücreti ne kadar? İlk ödemeler ayın kaçında? 2022-2023 KYK burs/kredi SONUÇ TARİHİ
- KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT konuları neler? KPSS DBHT sınav süresi ne kadar?
- Pazartesi günü okul var mı? 21 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? 2022-2023 1. Dönem ara tatil ne zaman bitiyor?
- SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?
- Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte Naim Süleymanoğlu'nun hayatı
- TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...
- Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı, ne kadar yattı? Doğalgaz destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Şartları neler? DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI
- Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi...
- Uzman öğretmenlik konu dağılımı: 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınav konuları ve soru dağılımı nasıl olacak?
- Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı | 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?