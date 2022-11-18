18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı! Bilal Hassan ile 'Hüsam' saldırı sonrası buluşmuş

Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı! Bilal Hassan ile 'Hüsam' saldırı sonrası buluşmuş

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
ABONE OL
Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası Bilal Hassan’ın görüntüsü ortaya çıktı! Bilal Hassan ile ’Hüsam’ saldırı sonrası buluşmuş

Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası ve firari suç ortağı Bilal Hassan’ın görüntüsü ortaya çıktı. Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı terörist ile saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın saldırı sonrası buluştuğu anlar ilk kez A Haber'de ekranlara geldi.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in sahte kocası ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı.

Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı terörist ile saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı.

2 TERÖRİST KAÇIŞ PLANI YAPTI

Azez'de yakalanan terörist Hüsam kod adlı teröristin görüntüleri ilk kez A Haber'de ekranlara geldi.

Saldırıyı planlayan Bilal Hassan ve kaçmasına yardım eden 'Hüsam' kod adlı terörist saldırıdan 1 saat sonra bir işyerinde buluştu.

A Haber İstanbul istihbarat şefi Ramazan Almaçayır görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Almaçayır'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu görüntüler ilk kez ekranlara geliyor. Bu saldırıdan sonra 51 kişi gözaltına alınmıştı 10 saat gibi kısa bir süre içerisinde. Bombayı bırakan terörist kadın yakalandı. Saldırının organizasyonunu yapan kapıdan giriş yapan Bilal Hassan. Yanında geldiği kişi de bunlara yardım eden Hüsam A. Bu olaydan sonra Suriye'ye kaçıyor. Emniyet güçleri Azez'de gözaltına alınıyor.

Bu görüntüler ilk kez A HABER’de BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ A HABER'DE

Saldırı 16.20 sıralarında gerçekleşmişti yaklaşık bir saat sonra burada kaçış planını yaptıkları değerlendiriliyor.

BİLAL HASSAN'IN KAÇMASINA YARDIMCI OLAN ŞAHIS YAKALANDI
Bilal Hassan'ı Edirne'de karşılayan ve yurt dışına kaçmasını sağlayan Hüseyin Güneş'in de gözaltına alındığı ortaya çıktı. Polisin, Hüseyin Güneş'e, Hassan'ı il dışına kaçıran Ammar Jarkas'ın ifadesinden ulaştığı öğrenildi. Öte yandan Ammar Jarkas'ın ifadesinde ise 'Beni Bilal ve Ahlam Albashır'i almam için Kobani'deki Halil Mence aradı' dediği öğrenildi.

SAHTE EVLİLİK CÜZDANI DA ÇIKTI
Terör örgütü PKK/PYD tarafından eylem yapmak üzere Temmuz ayında Türkiye'ye karı-koca rolünde gönderilen Ahlam Albashır ile Bilal Hassan için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı.

ALBASHİR'İN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23)'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. Sahte belgede Albashır ile Hassan 1000 Suriye dinarı mehirle evlendirildiği yazdığı öğrenildi.

Saldırı için 4 Kasım'da İstiklal Cddesi'ndeki keşif yapan teröristin katliam gününde olduğu gibi elinde gül ile İkalabalık arasında ilerlediği görülüyor.

Geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve altı vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 101 kişinin ise yaralandığı bombalı hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif görüntüleri ortaya çıktı.

BU KEZ FARKLI KIYAFET
SABAH'ın ulaştığı son dakika görüntüleri 4 Kasım tarihli… Katil Ahlam Albashir 4 Kasım 2022 günü saat 17.30'da keşif için İstiklal Caddesi'ne geliyor. Bu kez üzerinde mavi bir kot pantolon var. Başı ise olay günündeki gibi siyah bir başörtüsü ile kapalı. Elinde yine gül bulunan Albashir İstiklal'de kalabalık arasında ilerliyor.

KATİLİ İSTİKLALE GETİREN KORSAN TAKSİCİ

Katil kadını o gün İstiklal'e getiren ise yine örgüt kontrolündeki Yasir Alkoralı isimli korsan taksici. Bu korsan taksici katili 3 kez İstiklal Caddesi'ne getiren isim.

Aynı zamanda 6 kişinin ölümüne 101 kişinin yaralanmasına yolaçan bombayı da 13 Kasım'da Yasir 34 MG… plakalı beyaz aracı ile Taksim'e taşımıştı. Katliam öncesinde yapılan keşiflerle ilgili bir diğer ayrıntı ise ilk keşfin 14 yaşındaki A.E. isimli çocukla yapılması.

Bu görüntüler ilk kez A HABER’de BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ A HABER'DE

İşte teröristin bombayla indiği araç İŞTE TERÖRİSTİN BOMBAYLA İNDİĞİ ARAÇ
Teröristleri saklayan kişi ile ilgili flaş detay! TERÖRİSTLERİ SAKLAYAN KİŞİ İLE İLGİLİ FLAŞ DETAY!
Teröristin yeni görüntüleri çıktı TERÖRİSTİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Taksim bombacısının 3 yalanı TAKSİM BOMBACISININ 3 YALANI
Bilal Hassan’ın görüntüsü ortaya çıktı BİLAL HASSAN'IN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA