Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası Bilal Hassan’ın görüntüsü ortaya çıktı! Bilal Hassan ile ’Hüsam’ saldırı sonrası buluşmuş

SAHTE EVLİLİK CÜZDANI DA ÇIKTI

Terör örgütü PKK/PYD tarafından eylem yapmak üzere Temmuz ayında Türkiye'ye karı-koca rolünde gönderilen Ahlam Albashır ile Bilal Hassan için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı.

ALBASHİR'İN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23)'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. Sahte belgede Albashır ile Hassan 1000 Suriye dinarı mehirle evlendirildiği yazdığı öğrenildi.

Saldırı için 4 Kasım'da İstiklal Cddesi'ndeki keşif yapan teröristin katliam gününde olduğu gibi elinde gül ile İkalabalık arasında ilerlediği görülüyor.