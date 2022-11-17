Aslı Baykal neden CHP’ye “hesaplaşacağız” dedi? Mehmet Sevigen’den A Haber’de flaş açıklamalar: Suça ortak olmak istemedi

Sevigen, sunucu Banu El'in "Aslı Baykal'lın açıklamaları nasıl okunmalı? Cumhur İttifakı'na yaklaştığı yönünde de iddialar var ne anlama geliyor?" sorularına da yanıt verdi.

Sevigen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

MUHALEFETE TERÖR TEPKİSİ

Geçen hafta Taksim'de çok acı bir olay yaşadık. Tüm Türk milletinin ve ailelere baş sağlığı diliyorum. 6'lı masada ilk iş olarak Taksim'deki terör olayını kınarlar. Bir saygı duruşunda dururlar diye düşünüyordum. Ama şimdiye kadar bunlar olmadı, çok fazlada olacağını beklemiyorum.

Valla insan çok çılgın olması gerekiyor. Aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Bu hükümete yarıyor diye söyleyenler bence Türkiye'ye, hem Türk insanına hem de Türk siyasetine saygısızlık yapıyor. İnanın bunu anlamakta sıkıntı çekiyorum.

"ASLI HANIM CHP'DEKİ SUÇA ORTAK OLMAK İSTEMDİ"

Ülkesine sahip çıkanlar CHP'den uzaklaştırılıyorlar. Aslı Hanım da buna dayanamadı ve istifasını açıkladı. Bizim ve Deniz Baykal Bey'in de haberi yoktu. Yılmaz Ateş, ben, Deniz Bey ve Aslı Hanım oturduk bu durumu değerlendirdik. Eğer ben istifamı daha önceden söyleseydim "Bir mahalle baskısı gibi beni engellersiniz" diye düşünerek bize istifasını söylemeden verdi. Aslı Baykal, "CHP'deki bu suça ortak olmak istemiyorum" diye partiden ayrıldı. Bu CHP ulusal çıkarlardan yana bir parti olmaktan çıktı.

ASLI BAYKAL'IN "MİLLİ SAFTAYIM" AÇIKLAMALARI NE ANLAMA GELİYOR? AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

AK Parti'ye geçme durumu yok. Böyle bir şey yok. Aslı Hanımın hiçbir partiye karşı angajmanı yoktur. Ben şu partiye gideceğim, şurada görev yağacağım diye… Aslında duruşunu ifade etmeye çalışıyor. Gerek Libya, Mavi Vatan konusunda Deniz Baykal'ın duruşu belli. Milli duruş konusunda Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal. Ben ona siyaset yapması önerisinde bulunanlardan biriydim. Bu ülkeye faydası olacaksa… Ülke için sözü olanların susmaması lazım. Aslı Hanımın önümüzdeki günlerde siyaset yapacağına inanıyorum. Bu konuda teşvik edip cesaretlendiriyorum.

ASLI HANIM'IN AYRILMASI GAYET NORMAL

Aslı Hanım'ın ayrılması gayet normal. Daha önce biliyorsunuz biz ayrılmasak da bizi partiden itiyorlar. Bu sene CHP'den ulusalcı milliyetçi inşalarını uzaklaştırması, bir tanesinde çok sevdiğim arkadaşım Av. Mustafa Kemal Çiçek. Yaşıyoruz bunları biz. Ülkesine sahip çıkan, toplumuna sahip çıkan insanlar ülkenin kurucusu olduğu partiden uzaklaştırılıyorlar. Aslı Hanım'da bunlara dayanamadı ondan sonra istifa etti.

ACABA BU CHP BİZİM DÖNEMDEKİ CHP Mİ?

Acaba bu CHP bizim dönemdeki CHP mi? Acaba bu CHP Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu, İsmet Paşa'nın, Ecevit'in, Deniz Baykal'ın görev yaptığı CHP mi? Gerçekten bu CHP bizim kurduğumuz ülkeyi kuran CHP mi? İşte bu bakımdan arkadaşlarım teker teker ayrılıyor. Şimdi inanın bana bizim değerlerimizi, TOGG'un açılışında Tayyip Erdoğan devrim arabalarını anlatırken inanın o döneme Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok sahip çıkıyordu.

Bütün bu etkenler, zaten bizi uzaklaştırdılar biliyorsunuz. Ulusal duruşumuza karşı gelenler sayesinde, Aslı Hanım'da bütün bunlara ortak olmamak için istifa etti.

ASLI BAYKAL'A NEDEN SALDIRIYORLAR?

Parti içinde milletvekilliği görevi yapmış, bizim dönemimizde görev almış insanlar bile Deniz Baykal'a nasıl saldırdılar bilmiyor musunuz?

Aslı Hanım'a karşı ciddi bir kampanya açmaya başladılar, saldırmaya başladılar. Demek ki meyve veren ağaç taşlanıyor. Siyaset adamlarının kaderlerinde böyle şeyler vardır. Bir ortaya çıkıp görev yapmaya başladığınız zaman haklı haksız her taraftan size hakaretler saldırılar gelir.

Bunun dışında içerden gelen gazetecilerin, bazı köşe yazarlarının bize yakın gazetenin de Aslı Hanım'a böyle saldırmaları çok hoş değil diye düşünüyorum. Bırakın toplu karar versin halk karar versin. Mühim olan halkın vereceği karardır. Aslı Hanım'da ne yapacağını önümüzdeki günlerde zannediyorum ki bir açıklama yapacaktır. Şimdi kimseye angaje değildir. Ama her halde siyaset yapmasında hiçbir engel yoktur.

ASLI BAYKAL "AK PARTİ'YE GEÇECEK" İDDİALARI

Son günlerde "Aslı Baykal AK Parti'ye geçecek" iddiası ortaya atılırken konuya dair konuşan Aslı Baykal "Teorik bir çerçeve oluşturuyorum, siyasi hiç bir angajmanım yoktur" dedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sizi arayıp AK Parti'ye davet etti mi?" sorusuna ise Aslı Baykal, "Başka bir şey söylemeyeceğim" diyerek yanıt verdi.