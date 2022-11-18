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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber'de: Teröre silah ve istihbarat desteği veren ülkeler var

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber’de: Teröre silah ve istihbarat desteği veren ülkeler var

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş İstiklal'de yapılan terör saldırısıyla ilgili "Teröre silah ve istihbarat desteği veren ülkeler var. Saldırı sadece terör örgütlerinden ibaret değil." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İSTİKLAL CADDESİ SALDIRISI

Maalesef uzun yıllar sonra Türkiye böylesine kitlesel bir terör saldırısıyla karşılaştı.

Öncelikle bir kere daha ölenlere rahmet diliyorum. Ama hemen olayın arkasından milletimizin bütün kesimleriyle birlikte göstermiş olduğu olağanüstü dayanışma ruhu için de aziz milletimize şükranlarımızı, minnettarlıklarımızı ifade etmek istiyorum.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN İBARET BİR SALDIRI DEĞİL"

Çok hain bir saldırı sadece bu saldırı o saldırıyı yapan teröristten o caniden ya da onları oraya sürükleyen terör örgütlerinden ibaret bir terör saldırı değildir. Ne yazık ki ismini de çok güzel süslü bir şekilde koydukları proxy war ya da vekalet savaşları üzerinden dünyanın dört bir tarafında bazı devletler kendi güçlerini artırmak nüfuz alanlarını genişletmek istiyorlar. Çok net bir şekilde terör ve terör örgütleri bu amaçla kullanılıyor.

Hatta diyebiliriz ki vekalet savaşları terör örgütlerini bir şekilde dış politikanın da araçlarından birisi haline getirmiş oldu. Dolayısıyla ümit ediyoruz bu saldırganlarla bu tutuklananlarla birlikte esas itibariyle olayın arkasındaki esas failler ortaya çıkarılabilir.

"BİZ KUKLACILARIN KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bunlar bulunup bütün dünya kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna deşifre edilir. Bu önemli bir mesele. Üzerinde durulması gerekir. Biz hep şunu söylüyoruz biz kukla ile ilgilenmiyoruz esasında kuklayı oynatan kuklacıların kimler olduğunu biliyoruz. Bunlara karşı bir mücadele verilmesi lazım. Terörü sadece bütün teröristleri ortadan kaldırana kadar değil terörü ortaya çıkaran şartların tamamını bir şekilde kontrol altına alana kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Yani mücadeleyi bir üst seviyeye çıkarmak mecburiyetindeyiz.

Teröre silah ve istihbarat desteği veren ülkeler var.

Saldırı sadece terör örgütlerinden ibaret değil

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