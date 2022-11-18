AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber’de: Teröre silah ve istihbarat desteği veren ülkeler var

Hatta diyebiliriz ki vekalet savaşları terör örgütlerini bir şekilde dış politikanın da araçlarından birisi haline getirmiş oldu. Dolayısıyla ümit ediyoruz bu saldırganlarla bu tutuklananlarla birlikte esas itibariyle olayın arkasındaki esas failler ortaya çıkarılabilir.

"BİZ KUKLACILARIN KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bunlar bulunup bütün dünya kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna deşifre edilir. Bu önemli bir mesele. Üzerinde durulması gerekir. Biz hep şunu söylüyoruz biz kukla ile ilgilenmiyoruz esasında kuklayı oynatan kuklacıların kimler olduğunu biliyoruz. Bunlara karşı bir mücadele verilmesi lazım. Terörü sadece bütün teröristleri ortadan kaldırana kadar değil terörü ortaya çıkaran şartların tamamını bir şekilde kontrol altına alana kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Yani mücadeleyi bir üst seviyeye çıkarmak mecburiyetindeyiz.