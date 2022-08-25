Gülşen ceza alacak mı? Gülşen’in İmam Hatiplilere yönelik sözleri hukuken suç mu? Avukat Mehmet Sarı canlı yayında açıkladı

SÖZLERİ SUÇ MU? İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?

Avukat Mehmet Sarı Gülşen'in sözlerine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Bu bir suç teşkil eden durumdur. Halkın bir kesimini kin ve nefret suçuyla ötekileştirme söz konusu. Türk Ceza Kanunu'nda bu durum cezalandırılır. İfade özgürlüğü için eleştiri olmalı söylenen şey ve kin, nefret söz konusu olmamalı.