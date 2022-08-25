Gülşen ceza alacak mı? Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik sözleri hukuken suç mu? Avukat Mehmet Sarı canlı yayında açıkladı
Son dönemde giydiği kıyafetler ve toplumu ayrıştırıcı davranışlarıyla ön plana çıkan şarkıcı Gülşen yeni bir skandala daha imza attı. Gülşen'in "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan olay sonrası Gülşen hakkında soruşturma başlatılırken sosyal medyadan da şarkıcıya tepki yağdı. A Haber ekranlarına bağlanan Avukat Mehmet Sarı Gülşen'in ceza alma ihtimalini yorumladı. Peki Gülşen ceza alır mı? Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik sözleri hukuken suç mu? İşte detaylar...
İŞTE GÜLŞEN'İN İMAM HATİPLİLERE HAKARET ETTİĞİ ANLAR
"SAPIKLIĞI İMAM HATİPTE OKUMUŞ OLMASINDAN GELİYOR"
Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı.
Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Hadsiz sözler büyük tepkiye neden oldu.
SÖZLERİ SUÇ MU? İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?
Avukat Mehmet Sarı Gülşen'in sözlerine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Bu bir suç teşkil eden durumdur. Halkın bir kesimini kin ve nefret suçuyla ötekileştirme söz konusu. Türk Ceza Kanunu'nda bu durum cezalandırılır. İfade özgürlüğü için eleştiri olmalı söylenen şey ve kin, nefret söz konusu olmamalı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Burada eğitimi kategorize ederek, İmam Hatip mezunları sapık olarak tanımlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.
GÜLŞEN CEZA ALACAK MI? A HABER'DE AÇIKLADI
TOPLUMUN BİR KESMİ KAŞINMAK İSTİYOR
Toplumsal bir kesime büyük bir hakaret var. Soruşturma çok daha genişletilmeli. Siyasal pozisyon almış sözde sanatçı kisvesi altında zihni sapık kişilerden bahsediyoruz.Bu sapık zihniyet bu tür girişimlerle toplumsal bir kesimi kaşımak istiyor. 2023 seçimlerinde bir sonuç doğurmaya dönük hareket edilmeye çalışılıyor.
İMAM HATİPLİLER TAZMİNAT DAVASI AÇMALI
Bu vatanın evlatlarına karşı zihni kirli kişilerden hukuki olarak hesap sorulacaktır. Diğer yönüyle İmam Hatip mezunları tazminat davası açmalılar. Milyonlarca kişi hukuk içinde bu isimlerden hesap sormalı. Türk yargısı da bu hadsiz girişimlerin hesabını sormalı. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.
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