25 Ağustos 2022, Perşembe
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Gülşen'in sözlerinin perde arkası ne? Örgütlü bir kaos planı mı? Çarpıcı sözler: Bunların bütün sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu'dur!
Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatipliler hakkındaki sözler infiale neden oldu. Savcılık halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan şarkıcı hakkında soruşturma başlattı. Olayın perde arkasında ne var? Örgütlü bir kaos planı mı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu olayın neresinde? Gazeteci Yazar Murat Özer ve Hukukçu Avukat Serdar Öktem, konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.