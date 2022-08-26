Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

Altın tarafında onsta bir baskı var hem bunun içerisinde enflasyon var FED'in direksiyon başında uyumasının getirmiş olduğu bir enflasyon profili var hem de bir belirsizlik var. Bundan sonraki rota ne olacak?



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