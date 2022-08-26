Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi
Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Piyasalarda son durum ne? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatları ne durumda? Ons ve gram altında beklentiler neler? Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Altın tarafında onsta bir baskı var hem bunun içerisinde enflasyon var FED'in direksiyon başında uyumasının getirmiş olduğu bir enflasyon profili var hem de bir belirsizlik var. Bundan sonraki rota ne olacak?
Ancak şu bir gerçek ki aşağıda 1.720 yukarıda 1.765 dolar ons halihazırda korunuyor.
Bu da ilerleyen günlerde FED'in açıklamalarına bağlı olarak ons tarafında bir yukarı yönlü hareketin olabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Çünkü her bu şekildeki sıkışma onsta yukarı yönlü hareketi beraberinde getirmiş.
Gram altın hem onstaki hareketten hem dolar / TL'den etkileniyor.
Güçlü dolar endeksinin büyük etkisi var. 1.023 – 1.027 lira seviyesinde kabaca dolanan bir gram altında 1.000 lira ve altına geri çekilmeler yeni alım fırsatı yaratacaktır.
Çünkü güçlü dolar mı güçlü ons mu her ikisinden de etkilenecek.
Bir değişim olursa güçlenen bir ons profili görürsek düşen bir dolar görürsek de gram altın yine gözde yatırım aracı olmaya devam edecek.
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