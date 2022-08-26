26 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
ABONE OL
Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Piyasalarda son durum ne? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatları ne durumda? Ons ve gram altında beklentiler neler? Ekonomist Belgin Maviş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

Altın tarafında onsta bir baskı var hem bunun içerisinde enflasyon var FED'in direksiyon başında uyumasının getirmiş olduğu bir enflasyon profili var hem de bir belirsizlik var. Bundan sonraki rota ne olacak?


HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

Ancak şu bir gerçek ki aşağıda 1.720 yukarıda 1.765 dolar ons halihazırda korunuyor.

Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

Bu da ilerleyen günlerde FED'in açıklamalarına bağlı olarak ons tarafında bir yukarı yönlü hareketin olabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Çünkü her bu şekildeki sıkışma onsta yukarı yönlü hareketi beraberinde getirmiş.

Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

Gram altın hem onstaki hareketten hem dolar / TL'den etkileniyor.

Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

Güçlü dolar endeksinin büyük etkisi var. 1.023 – 1.027 lira seviyesinde kabaca dolanan bir gram altında 1.000 lira ve altına geri çekilmeler yeni alım fırsatı yaratacaktır.

Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

Çünkü güçlü dolar mı güçlü ons mu her ikisinden de etkilenecek.

Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

Bir değişim olursa güçlenen bir ons profili görürsek düşen bir dolar görürsek de gram altın yine gözde yatırım aracı olmaya devam edecek.

Altın fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Uzman ekonomist değerlendirdi

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA