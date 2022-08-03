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İktidarın temmuz ayı karnesi! 31 güne neler sığdırıldı?

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Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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İktidarın temmuz ayı karnesi! 31 güne neler sığdırıldı?

Türkiye her alanda gelişiyor. Öyle ki temmuz ayında yapılan yatırımlar bir bir hizmete girdi. Tüm dünyayı yakından ilgilendiren gıda krizi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çabaları sonucu çözüme kavuştu. Başkan Erdoğan'ın özellikle gençlere verdiği müjdelerde gündeme damga vurdu. İşte AK Parti'nin 1 aylık karnesi…

Temmuz ayı, Türkiye'nin müjdeler ayı oldu. Muhalefet yine suni gündemle uğraşırken, hükümet, milyarlarca yatırımı bir bir hayata geçirdi.

Geçen ay özellikle gençlere yönelik müjdeler ön plana çıktı. Öyle ki Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" dağıtacaklarını açıkladı.

Bursa Karacabey'de Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikası ve İstanbul Ümraniye'de yatırım bedeli 39 milyon lira mal olan otopark açıldı. Van'da ise 8 fabrika tahsisi ile tekstil ve hazır giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 fabrikanın temel atma töreni gerçekleşti.

Türk savunma sanayii, drone karşıtı sistemler alanında yeni bir ürünü daha güvenlik güçlerinin hizmetine sundu. Şahin fiziksel imha sistemi ilk kez envantere girdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 milyon 157 bin gencin merakla beklediği kredi borcu müjdesini verdi. Hükümet, ayrıca hekim adayı son sınıf öğrencilere asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılmasına karar verdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz'da İstanbul Eyüpsultan'da 41 eserin açılışını gerçekleştirdi. Küresel tahıl krizi, Başkan Erdoğan'ın çabası sayesinde çözüldü. İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye, Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Rusya arasında imzalar atıldı. Yine aynı gün Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4'üncü reaktörünün temeli atıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış ve Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı temel atma törenine katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün ankastre fırın fabrikasının açılışını da yaptı. İşçilerle sohbet etti.

İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer oldu. Yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, havalimanında test amaçlı hizmete sunuldu.

Başkan Erdoğan, Ordu'da toplu açılış törenlerine katıldı. Burada 2022 yılı fındık alım fiyatını açıkladı. İşte temmuz ayı da yine yatırım ve hizmetlerle dolu dolu geçti.

İktidarın temmuz ayı karnesi! İKTİDARIN TEMMUZ AYI KARNESİ!
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