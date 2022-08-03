İktidarın temmuz ayı karnesi! 31 güne neler sığdırıldı?

Bursa Karacabey'de Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikası ve İstanbul Ümraniye'de yatırım bedeli 39 milyon lira mal olan otopark açıldı. Van'da ise 8 fabrika tahsisi ile tekstil ve hazır giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 fabrikanın temel atma töreni gerçekleşti.