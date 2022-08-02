5. İslami Dayanışma Oyunları Konya’da düzenlenecek! Oyunlara hangi ülkelerden katılım olacak?

Sporda geldiğimiz nokta jimnastikten güreşe okçuluktan yüzmeye bunun ne kadar güçlü şekilde ilerlediğini ne kadar disiplinli bir çalışmanın ne kadar güçlü vizyonun ortaya konduğunu bizlere gösteriyor. Ve inanıyorum ki bu noktada bu güzel tesisler hem ülkemize hizmet edecek hem pırıl pırıl gençlerimizi dünya arenasında boynundan madalyayla İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletirken göreceğiz."

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