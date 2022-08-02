5. İslami Dayanışma Oyunları Konya’da düzenlenecek! Oyunlara hangi ülkelerden katılım olacak?
Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları düzenlenecek. Hangi ülkeden katılımlar olacak? A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun öne çıkan açıklamaları:
"5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da en yüksek katılımla düzenleyeceğiz. Tabi bunun için biz çok hazırlandık. Ülke olarak hazırlandık, Konya'nın bunda büyük katkısı oldu. Bakanlık olarak ilgili kurumlarla ilişkimizi en güçlü şekilde oraya koyduk.
Tesisleriyle, altyapısıyla ve insan kaynağıyla artık son 7 gün kaldı. Burada her şey hazır. Bugün misafirlerimizle tesislerimizi geziyoruz ve onlara tanıtıyoruz.
Türkiye bir spor ülkesi, Türkiye her alanda olan iddiasını son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle onun vizyonuyla sporda da icraatla ve hizmet siyasetiyle ortaya koyan bir ülke. Bu tesisler o işin nasıl taçlandığını gösteren bir tesistir. Konya şehrimizde ülkemizin ilk veledromunu inşa ettik. Burayı pandemi sürecinde yaptık.
Paris olimpiyatları için yapılan bir veledrom var. Onun pist genişliği 8 metre. 2. Konya şehrimizde var. O fa hazır, sporcularımız hazır ve heyecanlı. Burası hem İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacak hem de bundan sonraki süreçte ülkemizdeki bisiklet sporcularını yetiştirecek.
Diğer yandan dünyanın dört bir taraftan gelen sporculara kamp merkezi hizmeti sunacak. Burada da antrenmanlar ve müsabakalar en güzel şekilde ortaya konacak. Türkiye'nin geldiği noktayı, standartlarını ortaya koyması açısından bize de heyecan veren bir tesisimiz.
Önümüzdeki salı günü açılışlardan hemen önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmi açılışı yapılacak. Burada şehir yöneticileri ile güzel bir iş birliği ortaya koyduk. Mevcut altyapıyı yenilerken diğer yandan yepyeni tesislerini Konya'ya kazandırdık. Geçtiğimiz hafta olimpik havuzumu açmıştık.
Türkiye'nin en yeni ve en modern olimpik havuzu hizmete girdi. Atletizm pistimizi hizmete aldık. Yine orası da dünya çapında bir tesis. Her branşta her kesime hitap eden alt yapımız hem Türkiye'ye hem dünyaya hizmet eden tesisimiz var. Konya artık dünya çapında bir spor tesisi. Dünya spor başkenti unvanını da önümüzdeki günlerde alacak.
Tabir spordaki iddiamız özellikle fırsat eşitliği ilkemiz gereği toplumun tamamına açık bir spor politikası ve altyapısı spor erişimi en büyük gayretlerimizden bir tanesidir. Yani sporun tabana yayılması bunu güçlü şekilde başardık. Yine bu tesislerde diğer bir amaç özellikle yeni sporcuların yeni yıldızların yetişmesidir.
Sporda geldiğimiz nokta jimnastikten güreşe okçuluktan yüzmeye bunun ne kadar güçlü şekilde ilerlediğini ne kadar disiplinli bir çalışmanın ne kadar güçlü vizyonun ortaya konduğunu bizlere gösteriyor. Ve inanıyorum ki bu noktada bu güzel tesisler hem ülkemize hizmet edecek hem pırıl pırıl gençlerimizi dünya arenasında boynundan madalyayla İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletirken göreceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çocuğum hangi okula gidecek, kayıtlı? 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf...
- YKS tercih son gün ne zaman? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuç takvimi!
- TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu?
- PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir?
- Açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? 2022 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır?
- TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...
- Sosyal konut projesi için tarih açıklaması: 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları...
- Tüm dünya petrol toplantısına odaklandı! Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?
- KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 KYK burs ve kredi ile yurt başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
- Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman?
- LGS 3. tercihler ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? MEB duyurdu
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar, kaç TL?