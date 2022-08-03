Gençlerden Başkan Erdoğan'a konaklama teşekkürü! Derdimiz kalmadı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Seyahatsever' projesiyle binlerce genç Türkiye genelindeki yurtlarda konforlu, güvenli ve ücretsiz konaklamanın keyfini yaşarken yaş sınırının 25'ten 30'a çıkarılması mutluluğu katladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seyahatsever" projesiyle ilgili "Gençlerimizin bu imkândan daha fazla yararlanmasını sağlamak için onlardan gelen istek doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik" diye duyurması, büyük coşkuyla karşılandı.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan gençler seyahat ederken, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında hem güvenilir hem de konforlu ortamda ücretsiz konaklamanın kendileri için çok önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapıp Başkan Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.
Sabah'ın haberine göre gençler, kendilerine sağlanan bu imkân sayesinde ülkenin görülmesi gereken pek çok tarihi, turistik bölgesine konaklama kaygısı olmadan ve rahat şekilde gidebilecekleri için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.
HEM GÜVENİLİR HEM ÜCRETSİZ
Seher Cerlet (27): KYK yurtları son derece güvenilir. Çok önemli bir adım atıldı. Yaş aralığının 18-30 olarak güncellenmesi bizi çok mutlu etti. Böylelikle seyahat ederken kalacağımız yer sorun olmaktan çıktı. Otel konforunda, ücretsiz konaklayacağız. Yalnızca ulaşımı düşüneceğiz. 'Nerede konaklayacağız' derdi ortadan kalktı.
Erdal Arslan (28): 81 ilin tamamında yer alan yurtlarda kalma şansımız var. Gerçekten harika bir uygulama bu. Rotamızı çizerek farklı farklı şehirlerde kalabiliriz. Ülkemizin görülmedik güzelliklerini keşfetmemiz için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
İNCE DÜŞÜNCE ÜRÜNÜ
Kamran Kasım (30): Yaşın artırılması bizim için çok sevindirici oldu. Konaklama için para vermeyeceğiz. Seyahat için daha fazla yere gitme imkânımız olacak. KYK ayarında olmayan otellere onlarca para vermektense başımızı rahatça koyabileceğimiz bir ortamda kalacağız. Gençler için çok ince düşünülmüş bir uygulama. Bunun için Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ederiz.
KEYİFLE KALACAĞIZ
İrem Gorga (24): Yaş artırıldı, çok güzel oldu. KYK yurtları konaklamak için son derece güvenli yerler. Bildiğimiz yerlerde keyifle kalacağız. Arkadaşlarımızla planlama yapıp il il gezebiliriz. Ülkemizin her ilinde bulunan yurtlardan faydalanabiliyoruz 'Seyahatsever' projesiyle, güvenli konaklama, konfor... Daha ne olsun, daha ne isteyelim ki. Bizi düşündükleri için teşekkür ediyoruz.
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