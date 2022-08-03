Gençlerden Başkan Erdoğan’a konaklama teşekkürü! Derdimiz kalmadı

Sabah'ın haberine göre gençler, kendilerine sağlanan bu imkân sayesinde ülkenin görülmesi gereken pek çok tarihi, turistik bölgesine konaklama kaygısı olmadan ve rahat şekilde gidebilecekleri için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

HEM GÜVENİLİR HEM ÜCRETSİZ

Seher Cerlet (27): KYK yurtları son derece güvenilir. Çok önemli bir adım atıldı. Yaş aralığının 18-30 olarak güncellenmesi bizi çok mutlu etti. Böylelikle seyahat ederken kalacağımız yer sorun olmaktan çıktı. Otel konforunda, ücretsiz konaklayacağız. Yalnızca ulaşımı düşüneceğiz. 'Nerede konaklayacağız' derdi ortadan kalktı.