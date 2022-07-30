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Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık bahçesinde! Vatandaşlarla samimi sohbet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada biraz dinlendi. Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.

Giriş Tarihi: 30.07.2022 17:33 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 17:48
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık bahçesinde! Vatandaşlarla samimi sohbet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık bahçesinde! Vatandaşlarla samimi sohbet

Başkan Erdoğan'ın fındık bahçesi ziyaretine AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri katıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık bahçesinde! Vatandaşlarla samimi sohbet

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık bahçesinde! Vatandaşlarla samimi sohbet
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık bahçesinde! Vatandaşlarla samimi sohbet