Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık bahçesinde! Vatandaşlarla samimi sohbet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada biraz dinlendi. Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.