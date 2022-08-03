Tahıl koridoru Türkiye’yi dünyada nasıl bir konuma yükseltti?

Onur Erim'in öne çıkan sözleri:

"Gerçekten tarihi bir an yaşanıyor. Savaş halinde olan bir devleti bir konuda anlaştırıyorsunuz. Bunun sonucunda hem o devletlerin ihtiyacı olan bir geliri elde etmesine sebep oluyorsunuz. Diğer taraftan dünyada ciddi bir gıda krizi sıkıntısı ve söylentisi var. Bir taraftan da buna bir katkı yapıyorsunuz. Global olarak gıda fiyatlarındaki bir takım spekülatif artışların önüne geçmiş oluyorsunuz. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yaptığı tarihi bir hamle var, bir taşla 4-5 kuş vuruyorsunuz.