Son dakika: Üreticilerin gözü bu haberdeydi! Başkan Erdoğan fındık fiyatını Ordu'da açıkladı: Kilogramı 54 lira
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere kente geldi. Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan, fındık fiyatını da açıklamak üzere halka hitap etti. Tüm dünyada olduğu ülkemizde de bazı sıkıntıların yaşandığını ifade eden Erdoğan, “Daha önce yaptığımız gibi bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz, bundan sonraki atılımları da gerçekleştireceğiz. Artık sinsi oyunlarla istikameti belirlenen, her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok.” dedi. Başkan Erdoğan 2022 yılı fındık alım fiyatının 54 lira olarak belirlendiğini müjdeledi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ordu'yu özlemişiz, Ordu da bizi özlemiş. Rabbim son nefesimize kadar bize böyle bir muhabbet nasip etsin. Geçen 20 yıldaki eser ve hizmetlerin üzerinde ülkemizi 2053 vizyonuna yine sizlerle birlikte hazırlayacağız.
Eskiden dünyada işler yolunda giderken biz istikrarsızlığın, güvensizliğin, kifayetsiz siyasetçilerin bedelini krizlerle öderdik. Gençler ben de sizin yanınızdayım. Üstelik bu krizler, öyle krizlerdi ki, sadece elimizdeki avucumuzdaki kaybetmekle kalmaz geleceğimizi de ipotek altına sokardık. Bugün bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz üretimimizle dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız yok değil var ama biz bunları aşabilecek güçteyiz. Hatırlarsanız yıllarca bu ülkeyi tek parti yönetimiyle milli iradeyi yok sayarak, koalisyonlarla siyaseti felç ederek, mezhebi gerilimlerle milli bünyemizi zayıflatarak, ah ah, aramızda benden büyük olan ablalarım var, ağabeylerimiz var. CHP'nin karneyle benzin, ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya, bizim iktidarımızda böyle bir şey var mı? Yok. Terörle mücadelede Gabar'da, Tendürek'te, terörün belini kırdık mı? Artık terör diye bir bela var mı?
"BUGÜNKÜ SIKINTILARI DA ÇÖZECEĞİZ"
Bu ülkenin sağlık sistemini 20 yılda adeta sıfırdan kurmak mümkünmüş. Bu ülkenin yoldan havalimanına, temel ihtiyaçlarını 20 yılda karşılamak mümkünmüş. Ordu-Giresun Havalimanı'nı yaptık mı? Biz yaptık. Artık benim Ordulu, Giresunlu kardeşim çok kısa zamanda rahatlıkla Ordu'ya ve Giresun'a gelip gidiyor. Demek ki aşk ile koşan yorulmaz. Biz de bunu yaptık. Ordulu kardeşim rahatlıkla uçağına biniyor, Ordu-Giresun Havalimanı'na geliyor. Demek ki oluyormuş. Bu ülkenin uluslararası itibarını, her alanda 20 yılda zirveye çıkarmak mümkünmüş. Biz tüm bunları nasıl başardıysak, İnşallah bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz, bundan sonraki atılımları da gerçekleştireceğiz. Şu anda ben bu karşımdaki muhteşem katılımı görünce Elhamdülillah diyorum. Artık sinsi oyunlarla istikameti belirlenen, her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok. Biz ülke ve millet olarak hem insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık, hem de kendi çıkarlarımızı koruma hususunda taviz vermedik. 2023'e inşallah hedeflerimize ulaşarak atlattığımızda önümüzde yepyeni bir dünya, gelecek olduğunu göreceğiz. Yepyeni bir Türkiye'nin inşa edileceğini göreceğiz değil mi? Güzel bir pankart gördüm; fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme. Benim Ordulum böyle işte, haddini bildirmekse bildirir.
KILIÇDAROĞLU'NA YENİ UNVAN: CHP GENEL MÜDÜRÜ
Bizim kendisiyle dalga geçmek için dile getirdiğimiz laflardan medet umuyor. En sonunda Bay Kemal'i kabul etti. Kendisini Bay Kemal'i benimsemiş ki ismi yerine kullanmaya başladı. Biz hiçbir siyaset üretmediği için bu unvanı vermiştir. Bir de CHP Genel müdürü unvanını eklemeli. Seçimden sonra emekli CHP genel müdürü unvanını eklese iyi olur. Bunların milletin değerleriyle bir ilgileri olmadığı gibi sıkıya gelince kaçıp televizyon seyretmeyi tercih ettiklerini 15 temmuzdan hatırlıyorsunuz değil mi? 15 Temmuz gecesi tankların arasından Bakırköy belediye başkanının evine gidiyor. Adam yalancı ya haberim olsa ben beklerdim diyor. 10 binlerce kişi bekliyor. Sen korkaksın.
ORDU'YA YAPILAN YATIRIMLAR
Son 20 yılda Ordu'ya 32 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3 bin 800 adet derslik yaptık. 4 bin 200 kişilik yurt binaları açtık. 39 spor tesisi inşa ettik. 4.5 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 52 sağlık tesisi kazandırdık. 5 sağlık tesisi inşası devam ediyor. 4 bin 495 konut yaparak teslim ettik. 5 alanda kentsel dönüşüm devam ediyor. 6,2 milyar lira olan tünel ve köprülerin olduğu kalan kesimleri de seneye tamamlıyoruz. İlk denize dolgu Ordu-Giresun havalimanını kazandırdık. Dünyada 5 tane var, birisi burası. Bir tanesi de Rize-Artvin. Öyle herkesin yapacağı iş değil bu. Ordu-Giresun havalimanı yolcu sayısı 740 bin olarak gerçekleşti. 3 baraj 4 gölet inşa ettik. 70 taşkın koruma tesisi ile 68 yerleşim yeri taşkın zararlarından koruduk. Çiftçilerimize 4.5 milyar tarımsal destek verdik. 2 organize sanayi bölgesi kurduk. 2 milyar lira prim teşviki verdik. Ordu, Fatsa ve Ünye'ye doğalgaz arzı sağladık. 735 dersliğe sahip 60 okul inşa edildi. 20 bin kişilik bir tesisle buluşturduk. Fatsa Organize Sanayi bölgesinde 577 milyon liralık yatırımla 11 fabrikayı üretime geçirdik.
FINDIK ALIM FİYATI BELLİ OLDU
2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına göre kabuklu fındığa revanten Giresun kalite için kilo başına, ortalamasını 54 lira olarak belirledik.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 yıl sürenin ardından Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda partililer ve vatandaşlar ile buluştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN ORDU'DA
Programına katılmak üzere yola çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı.
ORDULULAR BAŞKAN ERDOĞAN'I COŞKUYLA KARŞILADI!
Orduda, Başkan Erdoğan için hazırlanan pankartlarda "Aynı yoldan geçtik aynı sudan içtik sen dik dur Reis 2023 için ant içtik", "Yine yeşillendi fındık dalları reis alacak tüm oyları", "Fındık dalda tekleme altılı masa Ordu'dan oy bekleme", "Fındığın uğuru Ordu'nun gururusun" "Dev hizmetler mega projeler reisin ordusu artık çok güzel" "Reisin Ordu'su 2023'e hazır" ve "Biz dertliyiz, biz aşığız, biz inanmışız ve hedeflerimiz de emin adımlarla her zaman yürüyeceğiz" sloganları yer aldı.
ORDULULAR SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE ALANA GİTTİ
3,5 yıllık aranın ardından hasretin son bulduğuna ifade eden Ordular, sabahın ilk saatlerinden itibaren tören alanına gelmeye başladı.
Vatandaşlar Başkan Erdoğan ile kucaklaşmak için can attıklarını söyledi. Vatandaş, duygularını anlattı:
20 YILLIK HİZMET DEVAM ETSİN
Ordu Delikkaya köyünden gelen Halit Gürsu (73): "Seçime 10 ay kaldı, bizim adayımız da başkanımız da Erdoğan, başka da bir aday istemiyoruz. Zaten henüz karşımıza çıkaracak bir adayları bile yok. Onlardan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Ben 73 yaşındayım ve 20 yıl öncesi çok önemli bizler neler gördük geçirdik. Ne yolumuz ne de suyumuz vardı, köy yollarımız çamur içindeydi, hepsini Erdoğan yaptı. Bir dönem İstanbul'da yaşadım, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, İstanbul'u İstanbul yapan da Cumhurbaşkanımız. İstanbul nefes aldı. Erdoğan, 20 yıldır bu halka çok güzel hizmetler verdi, biz de bu hizmetlerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu muhalefette tehlike var. Tek yapmak istedikleri Erdoğan'ı ve AK Parti'yi indirmek. Bize verecekleri bir şey yok, bizler buna müsaade etmeyeceğiz. Beni kandıramazlar.
YER BULAMAM DİYE ERKENDEN GELDİM
Merdiye Güzelsoy (83):Cumhurbaşkanımızın yolunda ölürüz. Yer bulamam diye sabahın ilk ışıklarıyla alana geldim. Yeter ki yakından göreyim onu. Bizler Erdoğan sayesinde rahata ve huzura eriştik, bunun bozulmasını istemiyoruz. Çok özlemiştik. Hasret son buluyor. Bir an önce gelmesini bekliyoruz. 2023'te yeniden başkan seçeceğiz, Ordu halkı her zaman başkanın yanında. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü toplu açılış töreni vesilesiyle Ordumuza teşrif edeceklerdir. Tüm halkımız davetlidir" açıklamasında bulundu.
AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ili ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız öncelikle burada toplu açılış törenine katılacak. Bu törende, yaklaşık 223 kurum ve kuruluşun son 3,5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu icraatlarımızın içerisinde var olan açılış olacak, bu icraatlar maliyeti de yaklaşık 6 milyar TL'dir. Bunların açılışını yapacağız, sonrasında partililerimiz ile buluşacak ve akabinde de bölgemizi ilgilendiren ve yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren fındığın fiyatı açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız, bütün Karadeniz Bölgesi'ne fındık fiyatını buradan duyuracak" dedi.
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