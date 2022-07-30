Son dakika: Üreticilerin gözü bu haberdeydi! Başkan Erdoğan fındık fiyatını Ordu’da açıkladı: Kilogramı 54 lira

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ordu'yu özlemişiz, Ordu da bizi özlemiş. Rabbim son nefesimize kadar bize böyle bir muhabbet nasip etsin. Geçen 20 yıldaki eser ve hizmetlerin üzerinde ülkemizi 2053 vizyonuna yine sizlerle birlikte hazırlayacağız.

Eskiden dünyada işler yolunda giderken biz istikrarsızlığın, güvensizliğin, kifayetsiz siyasetçilerin bedelini krizlerle öderdik. Gençler ben de sizin yanınızdayım. Üstelik bu krizler, öyle krizlerdi ki, sadece elimizdeki avucumuzdaki kaybetmekle kalmaz geleceğimizi de ipotek altına sokardık. Bugün bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz üretimimizle dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız yok değil var ama biz bunları aşabilecek güçteyiz. Hatırlarsanız yıllarca bu ülkeyi tek parti yönetimiyle milli iradeyi yok sayarak, koalisyonlarla siyaseti felç ederek, mezhebi gerilimlerle milli bünyemizi zayıflatarak, ah ah, aramızda benden büyük olan ablalarım var, ağabeylerimiz var. CHP'nin karneyle benzin, ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya, bizim iktidarımızda böyle bir şey var mı? Yok. Terörle mücadelede Gabar'da, Tendürek'te, terörün belini kırdık mı? Artık terör diye bir bela var mı?