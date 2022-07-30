Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni unvan: Seçimlerden sonra emekli CHP Genel Müdürü unvanını eklese iyi olur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da katıldığı açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun SSK dönemindeki faaliyetlerini hatırlatarak "Kurumları batırmaktan milleti rezil etmekten başka faydaları görülmemiştir. dedi. Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz'daki sessizliği konusunda "Korkaksın" diyen Erdoğan,seçimler sonrası Kılıçdaroğlu'nun yeni unvanının "Emekli CHP Genel Müdürü" olduğunu ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da katıldığı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği sözler gündem olurken Erdoğan Kılıçdaroğlu için yeni bir unvan belirlediğini ifade etti. Başkan Erdoğan "Kendisini Bay Kemal'i benimsemiş ki ismi yerine kullanmaya başladı. Biz hiçbir siyaset üretmediği için bu unvanı vermiştir. Bir de CHP Genel müdürü unvanını eklemeli. Seçimden sonra emekli CHP genel müdürü unvanını eklese iyi olur." dedi.
"BİZ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIKLARIMIZI ANLATTIKÇA BİRİLERİNİN YÜREĞİ DARALIYOR"
Ordu her geçen gün daha güzel ve daha da güzel olacak. Ordu'dan öyle bir ses verin ki ülkemizin de dünyanın da her yerinden duyulsun. Ordu evlatlarımıza bırakacağımız miras 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Milletimize boyun eğdirme peşinde olanların kursaklarında bırakmaya hazır mısın? Siz ülkenin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıktıkça, sandıkta bu kardeşinize ve ekibine en güçlü desteği verdikçe ne ordu ne büyük ve güçlü Türkiye davası sahipsiz kalacaktır. Biz ülkemize kazandırdıklarımızı anlattıkça birilerinin yüreği daralıyor. Bu daralmanın etkisiyle hazırlıklarını yaptığımız hizmetleri kendi hedefleri gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Kurumları batırmaktan milleti rezil etmekten başka faydaları görülmemiştir. Bay Kemal SSK başında değil miydi? Batırmadı mı? Oraları ne hale getirdi. Şimdi hastanelerimiz birbirinden güzel. Bir şehir hastanesi de Ordu'ya yapıyoruz.
KILIÇDAROĞLU'NA YENİ UNVAN: EMEKLİ CHP GENEL MÜDÜRÜ
Bizim kendisiyle dalga geçmek için dile getirdiğimiz laflardan medet umuyor. En sonunda Bay Kemal'i kabul etti. Kendisini Bay Kemal'i benimsemiş ki ismi yerine kullanmaya başladı. Biz hiçbir siyaset üretmediği için bu unvanı vermiştir. Bir de CHP Genel müdürü unvanını eklemeli. Seçimden sonra emekli CHP genel müdürü unvanını eklese iyi olur. Bunların milletin değerleriyle bir ilgileri olmadığı gibi sıkıya gelince kaçıp televizyon seyretmeyi tercih ettiklerini 15 temmuzdan hatırlıyorsunuz değil mi? 15 Temmuz gecesi tankların arasından Bakırköy belediye başkanının evine gidiyor. Adam yalancı ya haberim olsa ben beklerdim diyor. 10 binlerce kişi bekliyor. Sen korkaksın.
ÇOK SAYIDA YENİ YATIRIM
Son 20 yılda Ordu'ya 32 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3 bin 800 adet derslik yaptık. 4 bin 200 kişilik yurt binaları açtık. 39 spor tesisi inşa ettik. 4.5 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 52 sağlık tesisi kazandırdık. 5 sağlık tesisi inşası devam ediyor. 4 bin 495 konut yaparak teslim ettik. 5 alanda kentsel dönüşüm devam ediyor. 6,2 milyar lira olan tünel ve köprülerin olduğu kalan kesimleri de seneye tamamlıyoruz. İlk denize dolgu Ordu-Giresun havalimanını kazandırdık. Dünyada 5 tane var, birisi burası. Bir tanesi de Rize-Artvin. Öyle herkesin yapacağı iş değil bu.
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