Tahıl anlaşmasında imza bugün! Türkiye’nin çözdüğü krizde tahıl sevkiyatı nasıl yapılacak?

SATRANCIN ÜÇÜNCÜ TARAFI TÜRKİYE

Aslında bu savaş bir satranç oyunu veya bir bilek güreşi halinde sadece askeri alanda değil birden fazla alanda devam ediyor bu bilek güreşi ya da satrancın gıda krizi bölümü var. Enerji krizi bölümü var. Diplomasi bölümü var. Siyaset bölümü var. Askeri bölümü var. Bu satrancı her ne kadar bir tarafta Rusya bir tarafta Ukrayna gibi oynuyor gözüküyorsa da aslında bu satrancı bir tarafta Rusya diğer tarafta Ukrayna ama arkasında ABD ve Batı Avrupa arasında oynanıyor. Satranç veya bilek güreşi iki taraf arasında yapılır ama bu Rusya Ukrayna bilek güreşinde savaşında bir üçünü tarafta çok etkin şekilde sahada onun da adı Türkiye'dir. Bugünkü fotoğrafı kesinlikle küçümsememek lazım."