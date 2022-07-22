Tahıl anlaşmasında imza bugün! Türkiye’nin çözdüğü krizde tahıl sevkiyatı nasıl yapılacak?

Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul’da Dolmabahçe Saray’ında Rusya ve Ukrayna’nın atacağı imzalara çevrildi. Tahıl krizinin çözülmesinde Türkiye büyük rol oynadı. İmza töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla olacak. Peki tahıl sevkiyatı nasıl yapılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN