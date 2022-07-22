22 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tahıl anlaşmasında imza bugün! Türkiye’nin çözdüğü krizde tahıl sevkiyatı nasıl yapılacak?
Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul’da Dolmabahçe Saray’ında Rusya ve Ukrayna’nın atacağı imzalara çevrildi. Tahıl krizinin çözülmesinde Türkiye büyük rol oynadı. İmza töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla olacak. Peki tahıl sevkiyatı nasıl yapılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.