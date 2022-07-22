Fenomen olan Mevlüde teyzeyi A Haber buldu! O gün neler yaşandı?

Mevlüde Teyze A Haber mikrofonlarına şunları kaydetti:

"Sizin bu yaptıklarınızı görünce çok üzülüyorum dedim. Neden geldiniz, ortalığı karıştırmaya mı geldiniz dedim. Kızımı yıllar önce ameliyat ettirecektim, parayı peşin almadan kızımı ameliyat etmediler, bu hastanelerde çalışan herkesin, reisimizin Allah işlerini güçlerini rast getirsin, her şeyimiz var, eskiden yedi yataklı odalarda yatıyordu."