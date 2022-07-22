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Fenomen olan Mevlüde teyzeyi A Haber buldu! O gün neler yaşandı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Fenomen olan Mevlüde teyzeyi A Haber buldu! O gün neler yaşandı?

Elazığ'da 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu kente çeşitli temaslarda bulunmaya giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki heyete tepki göstermişti. Mevlüde teyze o gün yaşananları A Haber’e anlattı.

"Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" diyerek CHP'li Faik Öztrak'a tepki gösteren Mevlüde teyze sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, Elazığ'daki tarihi kapalıçarşıda esnafı ziyaret etti. Bu sırada Öztrak'ın yanına giden 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu Öztrak'a tepki gösterdi.

"NİYE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATIYORSUNUZ?"

Geçmiş yıllarda hastanelerde yaşadığı çile ile günümüzü kıyaslayan vatandaş, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?" diye konuştu.

Mevlüde teyze o gün yaşananları A Haber'e anlattı. Mevlüde Benderlioğlu eskiden hastanelerde tedavi olabilmek için çekilen çileleri hatırlattı. Sağlıkta Türkiye'nin şimdi geldiği noktayı gözler önüne serdi. Mevlüde teyze 6'lı masa üyelerine de tepki gösterdi.

Mevlüde Teyze A Haber mikrofonlarına şunları kaydetti:

"Sizin bu yaptıklarınızı görünce çok üzülüyorum dedim. Neden geldiniz, ortalığı karıştırmaya mı geldiniz dedim. Kızımı yıllar önce ameliyat ettirecektim, parayı peşin almadan kızımı ameliyat etmediler, bu hastanelerde çalışan herkesin, reisimizin Allah işlerini güçlerini rast getirsin, her şeyimiz var, eskiden yedi yataklı odalarda yatıyordu."

6'lı masa ile ilgili konuşan Mevlüde Benderlioğlu, "Erbankan'ın kemikleri sızlıyor. Davutoğlu ve Babacan için o zaman neden konuşmadınız neden babayiğitlik yapmadınız, o zaman neden sesiniz çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Mevlüde teyze A Haber konuştu! MEVLÜDE TEYZE A HABER KONUŞTU!
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