Tahıl koridoru nasıl çalışacak? Gemilere askeri eskort olacak mı?
Dünyanın gözü geçtiğimiz gün İstanbul'da yapılan tahıl koridoru anlaşmasına çevrildi. Peki tahıl koridoru nasıl çalışacak? Sevkiyat nasıl gerçekleşecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.
Ukrayna ile Rusya'nın tahıl sevkiyatı için Türkiye'nin arabuluculuğunda yürüttüğü görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tarihi imza töreni dün Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yapıldı. Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, imza töreni öncesi ortak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan dünyaya nefes borusu açıldığını ifade etti.
Öte yandan Dünya liderleri, milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. ABD'den yapılan açıklamada, "Erdoğan'a bu anlaşmanın yapılmasındaki diplomatik liderliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.
Peki tahıl koridoru nasıl çalışacak? Sevkiyat nasıl yapılacak? Dr. Eray Güçlüer şunları söyledi:
"Dün yapılan anlaşmayla dünya bir gıda krizinden kurtuldu. Bu anlaşma bu kadar önemli eğer anlaşma olmasa ciddi bir sorun oluşacaktı. Dün imzalar atılmadan önce de tarafların masadan kalkmak gidi durumları meydana gelmiş ancak Başkan Erdoğan'ın etkisiyle atıldı. İmzalar atılmasaydı. Orta Doğu ve Afrika coğrafyasında binlerce insanın gıda krizinden dolayı ölmeleri riski vardı.
Bunun yanında binlerde insanın Türkiye ve Avrupa istikametine göç hadisesi vardı. Sıra dışı afetlere dayalı sosyal hareketler yani insanlar göç etmesi illegal oluşumları tetikler. Dün Türkiye'de tarihe geçen bir gün yaşadık. İnsanlık açısında çok önemli ve bir gıda krizi çözümlenmiş oldu. Milyonlarca ton tahılın insanlarla buluşturulmasının önünü Türkiye açtı.
Bu Türk dış politikasında da çok önemli bir gelişmedir. Şu anda piyasalarda bir rahatlama meydana geldi. Kriz beklentilerinin ortadan kalkmasıyla özellikle gıda ticaretindeki normallerin yeniden başladığını görüyoruz. Bunu ekonomistler ifade ediyor. Aynı zamanda güvenlik krizlerinin tetiklenmesinin önüne geçildi.
Odessa limanı çevresinde Ukrayna'nın Rusya saldırılarına karşı döşendiği 3 tane mayın sahası var. Bu mayınlı alanlarda mahsur kalan gemiler var. Burada güneye doğru açılacak tahliye koridorlarından yüklerini alan gemiler İstanbul istikametine gelecek. Burada intikal süresi de 1-2 gün olacak. Şu anda o bölgeye gitmek içinde bizim deniz açıklarımızda 80 gemi bekliyor.
Burada belli noktalardaki mayınlar temizlenecek. Karşılıklı gemilerin geçeceği şekilde bir alan açılacak. Bu alana serbest mayın denen mayınların gelmesi ihtimali var o yüzde 24 saat esasına göre görev yapılacak. Dışarıdan bu alana müdahale edecek etkenleri durduracak bir kontrol mekanizması gerekiyor. Bunların hepsi İstanbul'daki harekat merkezinden yapılacak.
Komşu ülkelerle iletişim kanalları, radar sistemleri ve takip sistemleri gibi çok karmaşık sistemler şimdi burada kuruluyor. Bu geçit ve gediklerin açılmasında Türk deniz kuvvetlerinin aynı zamanda inisiyatif alacak. Artık geri dönüşü yok ve insanlık adına çok önemli bir durum gerçekleşti. Türkiye iki savaşan devleti burada Türkiye'de masaya oturttu.
Bu Türkiye'nin başarısıdır. Burada atılan adımlar BM'nin de katılımıyla barış sürecinin önünü açabilir. Bunun içinde tabi ki bizlerin beklentisi var."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...
- YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
- 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? LGS nakiller ne zaman açılacak? Takvim açıklandı
- CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?
- MEB 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları tarihi - 17 Temmuz bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!
- EYT sorunu çözülüyor! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?
- Bekçilik sınav soruları ve cevapları burada! 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınavı A ve B kitapçığı soruları ve cevap anahtarı
- MEB 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atamaları ne zaman? İl dışı atama başvuruları başladı mı? Başvuru şartları...
- Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...
- Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 2022 PMYO taban puanı kaç? 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman?