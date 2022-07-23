Tahıl koridoru nasıl çalışacak? Gemilere askeri eskort olacak mı?

Peki tahıl koridoru nasıl çalışacak? Sevkiyat nasıl yapılacak? Dr. Eray Güçlüer şunları söyledi:

"Dün yapılan anlaşmayla dünya bir gıda krizinden kurtuldu. Bu anlaşma bu kadar önemli eğer anlaşma olmasa ciddi bir sorun oluşacaktı. Dün imzalar atılmadan önce de tarafların masadan kalkmak gidi durumları meydana gelmiş ancak Başkan Erdoğan'ın etkisiyle atıldı. İmzalar atılmasaydı. Orta Doğu ve Afrika coğrafyasında binlerce insanın gıda krizinden dolayı ölmeleri riski vardı.