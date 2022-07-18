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Son dakika: Tahıl koridoru için dörtlü toplantı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Son dakika: Tahıl koridoru için dörtlü toplantı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının kısa süre içinde yapılmasının planlandığını belirterek, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel." dedi.

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