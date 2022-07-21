Beyaz Saray'dan İstanbul'daki "Tahıl Sevkiyatı Anlaşması" ile ilgili açıklama

Yetkili, "Savaş boyunca Rusya'nın ihracatları engellediğine bakıldığında Ukrayna'nın tarım ihracatlarının yeniden açılması konusunda gerçekçi olduğumuz kadar umutluyuz da. Rusya, küresel gıda güvenliğini daha da kötüleştirmiştir." ifadelerini kullandı.