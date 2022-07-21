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Beyaz Saray'dan İstanbul'daki "Tahıl Sevkiyatı Anlaşması" ile ilgili açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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Beyaz Saray’dan İstanbul’daki Tahıl Sevkiyatı Anlaşması ile ilgili açıklama

Beyaz Saray, yarın İstanbul'da yapılacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenine ilişkin, "Savaş boyunca Rusya'nın ihracatları engellediğine bakıldığında Ukrayna'nın tarım ihracatlarının yeniden açılması konusunda gerçekçi olduğumuz kadar umutluyuz da." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yarınki imza törenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkili, "Savaş boyunca Rusya'nın ihracatları engellediğine bakıldığında Ukrayna'nın tarım ihracatlarının yeniden açılması konusunda gerçekçi olduğumuz kadar umutluyuz da. Rusya, küresel gıda güvenliğini daha da kötüleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna tahılına yönelik ambargonun bitmesinin, Rusya'nın yaptığı anlaşmayı uygulamasına da bağlı olduğunu belirten yetkili, küresel gıda piyasalarındaki sıkıntıların tek sorumlusunun Rusya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Tahıl sevkiyatı anlaşması töreni İstanbul’da TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI TÖRENİ İSTANBUL'DA
Tahıl sevkiyatı anlaşması töreni İstanbul’da
Tahıl sevkiyatı anlaşması töreni İstanbul’da

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