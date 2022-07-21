21 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul’a geliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul’a geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
ABONE OL
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul’a geliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Ukrayna üzerinden gerçekleşecek olan tahıl koridoru konusunu görüşmek üzere İstanbul’a geliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA