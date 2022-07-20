AK Parti grubundan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Su, halk ekmek, İETT ve İstanbulkart zamları geri çekilecek mi?
Son dakika haberi... AK Parti grubundan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "CHP'li belediyelerin yaptığı zamları geri aldırın" çağrısı yapıldı. Muhalefet belediyeleri yapılan zamlardan vazgeçecek mi? AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Faruk Gökkuş, canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hükümet tarafından yapılan iyileştirmelerin, muhalefetin eleştirileriyle yapıldığı algısı son günlerde gündemde tutulmaya çalışılıyor. Bu tavır, bazı soruları da beraberinde getiriyor.
CHP, kendi belediyelerinde yaptığı zamları geri aldıracak mı? Muhalefet CHP'li belediyelerin yaptığı zamlara neden ses çıkarmıyor?
Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Faruk Gökkuş, canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Özellikle pandemi ve ekonomik sıkıntıların olduğu dönemde hükümetimiz enerji, doğal gaz, elektrik artı asgari ücrette yapılan artışlar, emeklilere yapılan artışlar gibi halkımızın bu ekonomik sıkıntıları daha rahat atlatabilmesi için çalışmalar yaptı.
"İŞ YAPMAZLAR SADECE KONUŞURLAR"
Bizim il başkanımızın kullandığı çok güzel bir benzetme vardı bunların yaptığı siyaset guguk kuşu siyaseti der. Guguk kuşu kendi yumurtalarını başka yuvalara bırakır. CHP'li siyaset anlayışı da kendi yapmadığı bir takım çalışmalara sahip çıkar bunu CHP muhalefetinde de görüyoruz genel merkezinde de görüyoruz CHP'li belediyelerde de görüyoruz. Kendileri bir iş yapmazlar sadece konuşurlar yapılan çalışmalara sahip çıkarlar.
Vatandaşımızın sıkıntıları var, öğrencinin ekonomik sıkıntıları var ailelerin daha rahat çocuklarını okutabilmeleri için hükümetimiz bir fedakarlık yaptı. Bu muhalefetin söylemesiyle değil zaten yapılan bir çalışmaydı. Muhalefet sadece dillendirdi.
Muhalefet sadece konuşur AK Parti yapar.
CHP Genel Başkanı Urfa'ya gitti çiftçilere dedi ki elektriği ben size bedava vereceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız da ona dedi ki elinizi tutan mı var Adana Büyükşehir Belediyesi sizde Mersin Büyükşehir Belediyesi sizde diğer Aydın sizde Muğla sizde oradan başlayın. Herhangi bir çalışma gördünüz mü? Yok.
"HANİ İSTANBUL TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU KULLANIYORDU?"
İBB Başkanı seçilmeden önce İstanbul Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor ve en pahalı ulaşımını kullanıyor demişti ve hanehalkının en büyük gider kaleminin de ulaşım olduğunu söyledi fakat geldikten sonra biz İSKİ zammı için 9 kez toplandık 2,5 yılda. Normalde 2 yılda 2 genel kurulumuz var ama 6 genel kurul yapacaktık 3 de olağanüstü yaptık 9 genel kurul yaptık. Bunların gündemi su zammıydı. Hani İstanbul Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyordu? Eğer Cumhur İttifakı meclis üyeleri olmasaydı gerçekten bugün İstanbul en pahalı suyunu kullanacaktı.
"ÖĞRENCİ ZAMMININ GERİ ALINMASINI VETO ETTİ"
Ulaşımda keza İETT, İstanbulkart, öğrenci abonman ücretlerinde yüzde 150'lere varan zamlar yapıldı. En son biz öğrenci akbil ücretleri artırıldı biz meclis üyeleri olarak Cumhur İttifakı üyeleri olarak bu zammın geri alınması için karar aldık. Sayın Belediye Başkanı bunu veto etti.
"MECLİS KARARINA RAĞMEN UYGULANMIYOR"
Tekrar meclis gündemine geldi biz ikinci kez bu öğrenci zammının geri alınması için karar aldık. Meclis kararına rağmen hala uygulanmıyor bu. İşte CHP'nin samimiyetini veya samimiyetsizliğini buradan test edebilirsiniz görebilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur emekli maaş farkları neden ödenmedi? Temmuz zammı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı?
- Bekçilik sınav sonuçları için heyecan dorukta! 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle: 2022 Dinamo Kiev FB maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz'da benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum
- Öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
- İSKİ su kesintisi: 20 Temmuz Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan...
- FED toplantısı ne zaman? 2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur?
- MEB LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? YÖK Başkanı son dakika açıkladı!
- VE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 20 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...