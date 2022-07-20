AK Parti grubundan Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı! Su, halk ekmek, İETT ve İstanbulkart zamları geri çekilecek mi?

"İŞ YAPMAZLAR SADECE KONUŞURLAR"

Bizim il başkanımızın kullandığı çok güzel bir benzetme vardı bunların yaptığı siyaset guguk kuşu siyaseti der. Guguk kuşu kendi yumurtalarını başka yuvalara bırakır. CHP'li siyaset anlayışı da kendi yapmadığı bir takım çalışmalara sahip çıkar bunu CHP muhalefetinde de görüyoruz genel merkezinde de görüyoruz CHP'li belediyelerde de görüyoruz. Kendileri bir iş yapmazlar sadece konuşurlar yapılan çalışmalara sahip çıkarlar.