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AK Parti grubundan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Su, halk ekmek, İETT ve İstanbulkart zamları geri çekilecek mi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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AK Parti grubundan Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı! Su, halk ekmek, İETT ve İstanbulkart zamları geri çekilecek mi?

Son dakika haberi... AK Parti grubundan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "CHP'li belediyelerin yaptığı zamları geri aldırın" çağrısı yapıldı. Muhalefet belediyeleri yapılan zamlardan vazgeçecek mi? AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Faruk Gökkuş, canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Hükümet tarafından yapılan iyileştirmelerin, muhalefetin eleştirileriyle yapıldığı algısı son günlerde gündemde tutulmaya çalışılıyor. Bu tavır, bazı soruları da beraberinde getiriyor.

CHP, kendi belediyelerinde yaptığı zamları geri aldıracak mı? Muhalefet CHP'li belediyelerin yaptığı zamlara neden ses çıkarmıyor?

Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Faruk Gökkuş, canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Özellikle pandemi ve ekonomik sıkıntıların olduğu dönemde hükümetimiz enerji, doğal gaz, elektrik artı asgari ücrette yapılan artışlar, emeklilere yapılan artışlar gibi halkımızın bu ekonomik sıkıntıları daha rahat atlatabilmesi için çalışmalar yaptı.

"İŞ YAPMAZLAR SADECE KONUŞURLAR"

Bizim il başkanımızın kullandığı çok güzel bir benzetme vardı bunların yaptığı siyaset guguk kuşu siyaseti der. Guguk kuşu kendi yumurtalarını başka yuvalara bırakır. CHP'li siyaset anlayışı da kendi yapmadığı bir takım çalışmalara sahip çıkar bunu CHP muhalefetinde de görüyoruz genel merkezinde de görüyoruz CHP'li belediyelerde de görüyoruz. Kendileri bir iş yapmazlar sadece konuşurlar yapılan çalışmalara sahip çıkarlar.

Vatandaşımızın sıkıntıları var, öğrencinin ekonomik sıkıntıları var ailelerin daha rahat çocuklarını okutabilmeleri için hükümetimiz bir fedakarlık yaptı. Bu muhalefetin söylemesiyle değil zaten yapılan bir çalışmaydı. Muhalefet sadece dillendirdi.

Muhalefet sadece konuşur AK Parti yapar.

CHP Genel Başkanı Urfa'ya gitti çiftçilere dedi ki elektriği ben size bedava vereceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız da ona dedi ki elinizi tutan mı var Adana Büyükşehir Belediyesi sizde Mersin Büyükşehir Belediyesi sizde diğer Aydın sizde Muğla sizde oradan başlayın. Herhangi bir çalışma gördünüz mü? Yok.

"HANİ İSTANBUL TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU KULLANIYORDU?"

İBB Başkanı seçilmeden önce İstanbul Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor ve en pahalı ulaşımını kullanıyor demişti ve hanehalkının en büyük gider kaleminin de ulaşım olduğunu söyledi fakat geldikten sonra biz İSKİ zammı için 9 kez toplandık 2,5 yılda. Normalde 2 yılda 2 genel kurulumuz var ama 6 genel kurul yapacaktık 3 de olağanüstü yaptık 9 genel kurul yaptık. Bunların gündemi su zammıydı. Hani İstanbul Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyordu? Eğer Cumhur İttifakı meclis üyeleri olmasaydı gerçekten bugün İstanbul en pahalı suyunu kullanacaktı.

"ÖĞRENCİ ZAMMININ GERİ ALINMASINI VETO ETTİ"

Ulaşımda keza İETT, İstanbulkart, öğrenci abonman ücretlerinde yüzde 150'lere varan zamlar yapıldı. En son biz öğrenci akbil ücretleri artırıldı biz meclis üyeleri olarak Cumhur İttifakı üyeleri olarak bu zammın geri alınması için karar aldık. Sayın Belediye Başkanı bunu veto etti.

"MECLİS KARARINA RAĞMEN UYGULANMIYOR"

Tekrar meclis gündemine geldi biz ikinci kez bu öğrenci zammının geri alınması için karar aldık. Meclis kararına rağmen hala uygulanmıyor bu. İşte CHP'nin samimiyetini veya samimiyetsizliğini buradan test edebilirsiniz görebilirsiniz.

AK Parti grubundan Kılıçdaroğlu’na çağrı AK PARTİ GRUBUNDAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

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