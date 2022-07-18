CHP’li İBB’den toplu ulaşım için kullanılan abonman kartına zam! Yüzde 100 geldi | İstanbulkart ne kadar oldu?

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri, yaklaşık yüzde 72 zamla 35 liradan 60 liraya yükseldi.