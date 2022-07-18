CHP'li İBB'den toplu ulaşım için kullanılan abonman kartına zam! Yüzde 100 geldi | İstanbulkart ne kadar oldu?
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, milyonlarca vatandaşı isyan ettiren zamlarına bir yenisini daha ekledi. Toplu ulaşım için alınan ücretlerin zamlanmasının ardından, abonman kartına da bu yıl 2. kez zam geldi. Ocak ayında yüzde 92'ye yakın zam gelirken, şimdi de yüzde 100 zam yapıldı.
Kentteki otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranda zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre "Anonim İstanbulkart" bedelinde, 25 liradan 50 liraya yükselerek yüzde 100 artış oldu.
Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri, yaklaşık yüzde 72 zamla 35 liradan 60 liraya yükseldi.
Denetim Kartı 50 liradan 75 liraya, Ada Sakini Kartı 35 liradan 60 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 40 liradan 60 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 35 liradan 60 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 50 liradan 75 liraya çıkarıldı.
Zamlı fiyat tarifesi İstanbulkart'ın internet sitesine eklendi.
ŞUBAT AYINDA YÜZDE 92'YE VATAN ZAM YAPILMIŞTI
İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, şubat ayında da İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yapmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 450-550-600 TL destek veriliyor! Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru linki!
- EYT'de yeni formül ortaya çıktı! Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir! EYT son durum nedir? 2022'de çıkacak mı?
- KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi
- Yerleştirme puanı nedir? 2022 YKS TYT AYT yerleştirme puanı ile taban puanı aynı mı? Üniversite sınavı puan hesaplama...
- YKS'de iptal edilen soru var mı? ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu?
- Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi
- Akaryakıt indirimi son dakika: Benzine indirim ne zaman? 18 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
- YKS 150, 190, 194, 251, 263 puanla nereye girebilirim? 2022 TYT 278 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
- TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri?
- YKS TYT 220, 230, 240, 250 puanla nereye girebilirim? 2022 YKS puanıyla hangi üniversiteye girebilirim?
- YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu?
- YKS tercih dönemi son dakika açıklandı! 2022 YKS tercihler ne zaman? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?