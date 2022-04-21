21 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İBB'nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepkiye neden oldu: İmamoğlu yüksek ulaşım ücretlerine çözüm bulacağına reklamlara para veriyor

İBB'nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepkiye neden oldu: İmamoğlu yüksek ulaşım ücretlerine çözüm bulacağına reklamlara para veriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
ABONE OL
İBB’nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepkiye neden oldu: İmamoğlu yüksek ulaşım ücretlerine çözüm bulacağına reklamlara para veriyor

İBB'nin toplu ulaşıma yönelik yaptığı üst üste zamlar vatandaşlar arasında büyük tepki ile karşılanırken, İstanbullular pahalı ulaşımı daha uygun hale getirmek için çeşitli yollara başvurmaya başladı. Bu gelişme sonrası İBB, toplu taşımada bir başka kişinin İstanbul kartını kullananları aşağıladığı bir reklam filmi yayınladı. Yayınlanan reklam filmi sosyal medyada büyük tepki görürken tepkiler arasındaki "Sn. Ekrem İmamoğlu, farkında mısınız, siz insanları muhbir olmaya teşvik ediyorsunuz. Ulaşım ücretinin yüksek olması konusunda bir çözüm bulmak yerine böyle reklamlara para mı veriyorsunuz?" ifadeleri dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) usulsüz İstanbulkart kullanımı temalı reklam filmi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. İBB'nin sosyal medyadan "İstanbulkart kişiye özeldir" başlığıyla yayımladığı reklam filminin altına birçok eleştirel yorum yazıldı.

ERKEK YOLCU AYŞE ABLA DİYE ANONS EDİLDİ

Erkek bir yolcunun "Ayşe Abla" olarak anons edildiği reklam filminde, bu vatandaşın İBB'nin ücretsiz sunduğu "anne kartı" kullanmasının yolcular tarafından tepkiyle karşılanması yer aldı.

ÇÖZÜM BULMAK YERİNE REKLAMA PARA VERİYORSUNUZ

İsraf olduğu ve insanları küçük düşürdüğü gerekçesiyle eleştiriye sebep olan reklam filminin altına bir sosyal medya kullanıcısı, "Sn. Ekrem İmamoğlu, farkında mısınız, siz insanları muhbir olmaya teşvik ediyorsunuz. Ulaşım ücretinin yüksek olması konusunda bir çözüm bulmak yerine böyle reklamlara para mı veriyorsunuz?" diye yazdı.

ACIMASIZLIK VAR

Başka bir kullanıcı da "Böyle video mu olur sahiden? Sınıf körlüğü var, acımasızlık var, cinsiyetçilik dahi var. Ayşe Abla'ymış. Seslendirme de zaten şey, napıyosunuz siz? Ben gönüllü halledeyim PR işlerinizi, kiminle çalışıyorsanız bırakın hemen." şeklinde yazarak eleştiride bulundu.

RENCİDE EDİCİ BİR DİL KULLANILDI

Çok sayıda tepki alan reklam filmindeki mesaja katılmadığını belirten bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise paylaşımında, "Çok yanlış mesaj veren bir reklam bu. Bir an önce kullanımdan kaldırın. İnsanları çok rencide edecek bir dil kullanılmış." ifadelerine yer verdi.

İBB’nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepkiye neden oldu İBB'NİN İSTANBULKART REKLAM FİLMİ SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA