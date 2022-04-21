İBB’nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepkiye neden oldu: İmamoğlu yüksek ulaşım ücretlerine çözüm bulacağına reklamlara para veriyor

ACIMASIZLIK VAR

Başka bir kullanıcı da "Böyle video mu olur sahiden? Sınıf körlüğü var, acımasızlık var, cinsiyetçilik dahi var. Ayşe Abla'ymış. Seslendirme de zaten şey, napıyosunuz siz? Ben gönüllü halledeyim PR işlerinizi, kiminle çalışıyorsanız bırakın hemen." şeklinde yazarak eleştiride bulundu.