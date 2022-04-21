İBB'nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepkiye neden oldu: İmamoğlu yüksek ulaşım ücretlerine çözüm bulacağına reklamlara para veriyor
İBB'nin toplu ulaşıma yönelik yaptığı üst üste zamlar vatandaşlar arasında büyük tepki ile karşılanırken, İstanbullular pahalı ulaşımı daha uygun hale getirmek için çeşitli yollara başvurmaya başladı. Bu gelişme sonrası İBB, toplu taşımada bir başka kişinin İstanbul kartını kullananları aşağıladığı bir reklam filmi yayınladı. Yayınlanan reklam filmi sosyal medyada büyük tepki görürken tepkiler arasındaki "Sn. Ekrem İmamoğlu, farkında mısınız, siz insanları muhbir olmaya teşvik ediyorsunuz. Ulaşım ücretinin yüksek olması konusunda bir çözüm bulmak yerine böyle reklamlara para mı veriyorsunuz?" ifadeleri dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) usulsüz İstanbulkart kullanımı temalı reklam filmi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. İBB'nin sosyal medyadan "İstanbulkart kişiye özeldir" başlığıyla yayımladığı reklam filminin altına birçok eleştirel yorum yazıldı.
ERKEK YOLCU AYŞE ABLA DİYE ANONS EDİLDİ
Erkek bir yolcunun "Ayşe Abla" olarak anons edildiği reklam filminde, bu vatandaşın İBB'nin ücretsiz sunduğu "anne kartı" kullanmasının yolcular tarafından tepkiyle karşılanması yer aldı.
ÇÖZÜM BULMAK YERİNE REKLAMA PARA VERİYORSUNUZ
İsraf olduğu ve insanları küçük düşürdüğü gerekçesiyle eleştiriye sebep olan reklam filminin altına bir sosyal medya kullanıcısı, "Sn. Ekrem İmamoğlu, farkında mısınız, siz insanları muhbir olmaya teşvik ediyorsunuz. Ulaşım ücretinin yüksek olması konusunda bir çözüm bulmak yerine böyle reklamlara para mı veriyorsunuz?" diye yazdı.
ACIMASIZLIK VAR
Başka bir kullanıcı da "Böyle video mu olur sahiden? Sınıf körlüğü var, acımasızlık var, cinsiyetçilik dahi var. Ayşe Abla'ymış. Seslendirme de zaten şey, napıyosunuz siz? Ben gönüllü halledeyim PR işlerinizi, kiminle çalışıyorsanız bırakın hemen." şeklinde yazarak eleştiride bulundu.
RENCİDE EDİCİ BİR DİL KULLANILDI
Çok sayıda tepki alan reklam filmindeki mesaja katılmadığını belirten bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise paylaşımında, "Çok yanlış mesaj veren bir reklam bu. Bir an önce kullanımdan kaldırın. İnsanları çok rencide edecek bir dil kullanılmış." ifadelerine yer verdi.
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