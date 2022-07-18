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İBB'nin zammına vatandaş ateş püskürdü: Her şey güzel olacaktı ama gittikçe kötüye gidiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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İBB’nin zammına vatandaş ateş püskürdü: Her şey güzel olacaktı ama gittikçe kötüye gidiyor

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranda zam yaptı. Vatandaşlar, söz konusu karar sonrasında A Haber'e yaptıkları açıklamalarda, "Sözde indirimli geliyordu. Her şey güzel olacaktı. Ama her şey gittikçe İstanbul adına kötüye gidiyor. Ulaşımda çok büyük indirimler yapacaklardı." diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugünden itibaren uygulamaya koyduğu tarifeyle, "Anonim İstanbulkart" bedeline yüzde 100 zam yaptı. Artışla birlikte, kart ücreti 25 liradan 50 liraya yükseldi.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri, yaklaşık yüzde 72 zamla 35 liradan 60 liraya yükseldi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: SÖZDE İNDİRİM GELİYORDU

CHP yönetimindeki İBB'nin zam kararı sonrası A Haber vatandaşlara mikrofon uzattı.

Yeni fiyatlandırmalara tepki gösteren bir vatandaş, "Sözde indirimli geliyordu. Her şey güzel olacaktı. Ama her şey gittikçe İstanbul adına kötüye gidiyor. Ulaşımda çok büyük indirimler yapacaklardı. Ama bunlar hiçbirini yapmadı arttı üstüne. Ben AK Parti dönemini hatırlıyorum. 2.60'a 2 yıl 3 yıl önce akbil basıyorduk. Şu anda 8 lira..." dedi.

"KÜÇÜCÜK KART MALİYETİ YOK BİR ŞEYİ YOK"

Bir diğer vatandaş ise yapılan zamma, "Halkın kullanması gereken bir şey. Daha uygun olmasını tercih ederim." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Zamlardan çok şikayetçi olduklarını vurgulayan bir başka vatandaş ise, "Yapacak bir şey yok. Mecbur kullanıyoruz çünkü bir şekilde toplu ulaşımı kullanmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Öğrenci kartını 60 liraya yenilettiğini ifade eden vatandaş ise, "Öğrenci kartını 60 liraya aldım. 2-3 lira daha ucuz olacak diye 60 TL biraz çok. Küçücük kart maliyeti yok bir şeyi yok." diyerek tepkisini dile getirdi.

ŞUBAT AYINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

Öte yandan İstanbulkart bedellerine İBB tarafından şubat ayında da yüzde 92 oranında zam uygulanmıştı.

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