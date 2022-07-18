İBB’nin zammına vatandaş ateş püskürdü: Her şey güzel olacaktı ama gittikçe kötüye gidiyor

"KÜÇÜCÜK KART MALİYETİ YOK BİR ŞEYİ YOK"

Bir diğer vatandaş ise yapılan zamma, "Halkın kullanması gereken bir şey. Daha uygun olmasını tercih ederim." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Zamlardan çok şikayetçi olduklarını vurgulayan bir başka vatandaş ise, "Yapacak bir şey yok. Mecbur kullanıyoruz çünkü bir şekilde toplu ulaşımı kullanmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Öğrenci kartını 60 liraya yenilettiğini ifade eden vatandaş ise, "Öğrenci kartını 60 liraya aldım. 2-3 lira daha ucuz olacak diye 60 TL biraz çok. Küçücük kart maliyeti yok bir şeyi yok." diyerek tepkisini dile getirdi.