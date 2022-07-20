Avrupa enerjisini arıyor! Kriz sonrası kim nerede, ne yapıyor?

"TÜRKİYE PARA KAZANACAK"

Furkan Kaya, "Enerji kaynaklarının taşınmasının en ucuz ve en makul yolu Türkiye üzerindedir. Türkiye Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji diplomasisiyle beraber bir terminal aynı zaman bir hub olma özelliği var. Yani enerji bize gelecek biz onu depolayacağız ve onu fiyatlandırıp satacağız. Yani sadece bizden geçmeyecek biz bunun üzerinden para kazanacağız." ifadelerini kullandı.