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Avrupa enerjisini arıyor! Kriz sonrası kim nerede, ne yapıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Avrupa enerjisini arıyor! Kriz sonrası kim nerede, ne yapıyor?

Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji krizinin ortasına düşen ardından Rusya’nın doğalgaz vanalarını kapatmasıyla krize giren Avrupa yeni enerji kaynaklarına yöneldi. Peki hangi ülke ne yapıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Avrupa'da uzun süredir devam eden bir enerji krizi var ve uzun süredir bunu konuşuyoruz. Şu anda bugüne kadar görmediğimiz bir trafik işlemeye başladı. Liderler çeşitli noktalarda görüşmelerini yapıyorlar.

TANAP planları var ve bu noktada Türkiye önemli bir stratejik konuma gelmiş oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen bu anlaşmaları yapmak için Azerbaycan'a gitti. Avrupa bütün dünyada yaşanan enerji krizine bir çözüm bulmaya çalışıyor.

Rusya'nın enerjiyi kesmesinden sonra Orta Doğu'ya yani enerjiye yakın yerlere gitmeye başladı. Almanya enerji tasarruf tedbirleri alıyor. Bunları bir süre önce konuşsaydık bizimle dalga geçerlerdi ama bunlar şu anda yaşanıyor.

Duş süreleri, klimalarla yapılan ısıtma ve soğutma sürelerine yönelik müdahaleler var. Fransa ise protestolardan korku duyuyor. AB üye ülkelere gaz tüketimini azaltın tavsiyelerinde bulunuyor. Bu noktada enerji için Kıbrıs'ın önemi de ortaya çıktı."

AVRUPA ENERJİSİNİ ARIYOR! KİM NEREDE?

*Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da

-TANAP üzerinden gaz akışı hedefleniyor

*Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BAE ile görüşüyor

-Maksat petrol ithalatını çeşitlendirmek

*Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşüyor.

-Akdeniz'deki gazın Mısır aracılığıyla Avrupa'ya iletilmesi amaçlanıyor

*ABD Başkanı Biden Suudi Arabistan'ı ziyaret etti

-Petrol üretiminin artırılması gündemde

AVRUPA'DA SON DURUM

*Almanya enerji tasarruf tedbirleri alıyor

-Almanya duş sürelerini kısıtlamayı düşünüyor

*İtalya ve İspanya'da klimalara müdahale geldi.

-Isıtmada 19 derece soğutmada 25 derece geçilemeyecek

*Fransa protesto dalgasından korkuyor

*AB üyelerine gaz tüketimini azaltın tavsiyesi yapacak

"KIBRIS BİR ENERJİ TERMİNALİDİR"

Kıbrıs konusunda A Haber'de konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya, "Kıbrıs bir enerji terminalidir. Coğrafi ve jeopolitik bakımdan batmayan bir uçak gemisi dememizin sebebi bu. Hem enerji güvenliği hem siyasi güvenliği anlamında hem de Anadolu coğrafyasının korunması anlamında çok önemli konumda." dedi.

"TÜRKİYE PARA KAZANACAK"

Furkan Kaya, "Enerji kaynaklarının taşınmasının en ucuz ve en makul yolu Türkiye üzerindedir. Türkiye Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji diplomasisiyle beraber bir terminal aynı zaman bir hub olma özelliği var. Yani enerji bize gelecek biz onu depolayacağız ve onu fiyatlandırıp satacağız. Yani sadece bizden geçmeyecek biz bunun üzerinden para kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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