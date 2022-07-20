Başkan Erdoğan’dan yeni harekat mesajı! Operasyon ne zaman yapılır?
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran’da yapılan 3’lü zirvenin ardından Türkiye’ye döndü. Uçakta açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, “Yeni bir harekât konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek.” ifadelerini kullandı. Peki harekat ne zaman olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyanın yakından takip ettiği Tahran'daki 3'lü zirveden sonra yurda dönüş yaptı. Uçakta gazetecilerin sorunlarını cevaplayan Başkan Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
5. harekat ve rejim bayrakları konusuna değinen Başkan Erdoğan, "Yeni bir harekât konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek. Diğer taraftan bakıyorsunuz Amerika'nın oradaki elemanları terör örgütü mensuplarına eğitim yaptırıyor. Bu eğitim esnasında rejimin bayrağını da orada bunlar dalgalandırıyorlar. Niçin? Güya aldatacak ya… Aldatabilirse… Yaptıkları iş, orada Türk askerine karşı bir terörist eyleme girmek. Burada da kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler." dedi.
Peki harekat ne zaman olur? Abdullah Ağar şöyle konuştu:
"Yüzümüzü Batı'ya döndüğümüz zaman Doğu'nun ortaya koyduğu hassasiyetleri ve blokajları hesaba katmak zorundayız. Yüzümü Doğu'ya döndüğümüz zaman Batı'nın ortaya koyduğu hassasiyetleri hesaba katmak zorundayız.
İşte tüm bunların içinde temel bir geçeğimiz var. Burada varoluşsal bir tehdide karşı karşıyayız. Bu tehdit şu anda Suriye'nin kuzeyine yuvalanmış durumda. Gerek ABD gerek Avrupa gerek Rusya gerek İran bu terör örgütünü kendi menfaatları doğrultusunda kullanıyorlar. Bir ülke için bir tehdit yaratırsınız ve o tehdidin o ülkenin ufkunu kapamasını sağlarsınız. Aynı zamanda buradan nemalanırsınız.
Mutabakat metnine baktığımız zaman PKK/YPG'nin adı geçmese bile güçlü mesajlar var. Türkiye'nin hassasiyetlerini anladıklarına dair mesajlar var ancak buna sahada bakmak gerekiyor. Bizim mücadelemizi kendi çıkarları doğrultusunda istismar etmemeleri gerekiyor. Tel Rıfat ve Münbiç konusunda Türkiye'nin karşısına çıkmamaları isteniyor.
Madrid zirvesinden önce Türkiye'ye iş birliği mesajları verilirken bu toplantılardan sonra diller sertleşti. Tüm bunlardan sonra Başkan Erdoğan tüm yığınağını yapmış olarak Tahran'a gitti. Tüm bunlar Rusya ve İran'ın işine geliyor. İran ve Rusya bir blok değiller. Uluslararası ticaret alanında ve Suriye'de rekabet halindeler. Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'nın doldurduğu taktiksel alanlarda boşluklar oluştu. Buraları İran'a bağlı milisler dolduruyor.
Bu yaşanan gelişme Rusya açısından huzur verici bir gelişme değil. Daha önce İran ve rüya bağlı güçler arasında çok sert kavgalar yaşandı. Bu bölgeleri boşaltma Türkiye'ye zarar verebilir. Rusya, Türkiye üzerinden bir dengelemeyi tercih edebilir. Bunu yapılacak harekat sırasında göreceğiz. Bölgeye bir harekat yapılacağını görüyoruz.
Şu anda harekat için koşullar oluşmuş durumda. ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar boşa gitti. Biz kendi harekatımızı kendimiz yapmak zorundayız. YPG/PKK ile İran'ın bir takım angajmanlar oluşturduğunu biliyoruz. Biz coğrafyanın ve İslam dininin felaha ermesini istiyoruz. Biz burada bir mezhepçilik yapmıyoruz.
Suriye meselesi mezhebi ve meşrebi fitnenin ortadan kaldırılmasıyla ilgili çabaların etkisini göstermeye başladığı ve kavga eden tarafların yumuşadığı atmosferde aynı zamanda haklarının teslim edildiği bir ortamda çözülür."
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