Başkan Erdoğan’dan yeni harekat mesajı! Operasyon ne zaman yapılır?

İşte tüm bunların içinde temel bir geçeğimiz var. Burada varoluşsal bir tehdide karşı karşıyayız. Bu tehdit şu anda Suriye'nin kuzeyine yuvalanmış durumda. Gerek ABD gerek Avrupa gerek Rusya gerek İran bu terör örgütünü kendi menfaatları doğrultusunda kullanıyorlar. Bir ülke için bir tehdit yaratırsınız ve o tehdidin o ülkenin ufkunu kapamasını sağlarsınız. Aynı zamanda buradan nemalanırsınız.