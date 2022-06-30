Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun’un istifaları ne anlama geliyor?
CHP’li Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun hakkında söylediği ahlak dışı sözlerin yer aldığı telefon görüşmesi kayıtlarının, Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu tarafından sosyal medyadan ifşa edilmesinin yankıları sürüyor. Skandalın patlak vermesinden sonra iki isim partiden istifa etti. Peki bu istifalar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olan eşi Tuba Torun yaşanan ses kaydı skandalı sonrası partilerinden istifa etti. Twitter'dan açtığı hesapla görüşmeyi yayınlayan Özge Pomem'in bu kaydı 3,5 ay önce aldığını ifade etmişti.
Peki bu istifalar ne anlama geliyor? Gelişmeleri Okan Müderrisoğlu şöyle yorumladı:
"Önce CHP'den istifade eden sonra da zoraki istifa eden iki isimden söz ediyoruz. Ama burada özel hayat meselesini ve bunun siyasetle ilişkilendirildiği nokta her zaman toplumun çok yüksek duyarlılık içinde yaklaştığı ve kendi mahremiyeti içinde kalmasını istediği özen gösterdiği bir ilandır.
Özel hayat, özel hayatın gizliliği Türk halkının her şeye rağmen ve her durumda inandığı ve önemsediği bir alandır. Ancak bu ilişki biçimi siyasetteki kararları, kadrolaşmayı ve siyasette bir yere gelmeyi etkiler hale geldiyse o zaman artık o gizlilik büyük ölçüde ortadan kalkar.
İşin ana mahremiyet kısmı kişi eşi ve aile arasında tutulur ama orda ki oluşumun siyasetteki karşılığı tartışılır. Aynı zamanda burada bir hesap verebilirlik beklenir. CHP'de bu konuda çok yüksek sesle tepki gösterilmemesinin ana nedeni tabi ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sergileyeceği tavır.
Kılıçdaroğlu, 2010 yılında beri CHP'deki krizleri yönetirken genellikle sessiz kalmayı olayı zamana yaymayı benim tabirimle siyaseten çürütmeyi daha sonra da daldan düşürmeyi esas alıyor. Bunun bir versiyonu diyebiliriz.
Öte yandan CHP'deki birçok isimin güçlü şekilde itiraz etmesi de bu alandaki hassasiyetin kendileri bakımından yarın şekillerde kamuoyuna yansıyabileceğine ilişkin kişisel kaygıları da olabilir. Yani birçok kişi camdan evde oturuyor olabilir. Bunun da altını çizmek de fayda var.
Tabi ki bu istifa CHP'nin kurumsal kimliğini an itibariyle kurtarmaya yeter ama sicilini temizlemeye yetmez. Yine bu iki 2 CHP'li belediyeler ve CHP'nin siyasal yörüngesinde nasıl yer alacağını yani siyasi ilişki biçimlerini kullanıp kullanmayacaklarını CHP'den resmen istifa etmiş olmalarının şimdiye kadar istifade etme biçimlerini ne kadar değiştireceğini de takip etmek lazım."
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