Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun’un istifaları ne anlama geliyor?

Peki bu istifalar ne anlama geliyor? Gelişmeleri Okan Müderrisoğlu şöyle yorumladı:

"Önce CHP'den istifade eden sonra da zoraki istifa eden iki isimden söz ediyoruz. Ama burada özel hayat meselesini ve bunun siyasetle ilişkilendirildiği nokta her zaman toplumun çok yüksek duyarlılık içinde yaklaştığı ve kendi mahremiyeti içinde kalmasını istediği özen gösterdiği bir ilandır.