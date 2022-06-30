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Bot hesaplarla yangın mücadelesi provoke edildi! Bot hesaplarda FETÖ ve PKK izi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Bot hesaplarla yangın mücadelesi provoke edildi! Bot hesaplarda FETÖ ve PKK izi

Marmaris'taki orman yangınına devlet bütün imkanlarıyla müdahale etti. Yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar aralıksız sürdü. Ancak sosyal medyada, bot hesaplar tarafından bu çalışmalar provoke edildi. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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Tüm Türkiye'nin üzüntüye boğulduğu orman yangınlarında devletin ilgili kurumları harekete geçti. Fakat bu mücadeleyi gölgeleyen birçok da provokasyonlar yapılıyor. Bunlar en çok sosyal medya üzerinden yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bu gerçeği ortaya koyan bir çalışma ortaya koydu. Bilişim Suçları ve Siber Daire Başkanlığı tarafından çalışmada detaylar net şekilde ortaya çıkıyor. Yangının çıktığı gün sosyal medya açılan etiketler sıralanmış durumda.

#marmaris etiketi olarak açılan bir başlıkta buraya atılan mesajların yüzde 59'u bot hesaplardan diğer yüzde 41'i ise gerçek hesaplardan atılmış durumda. Bu etiket altında 22 binden fazla mesaj paylaşılmış ve bunlarında yüzde 59'u bot hesaplardan.

Bot hesapların dağılımına bakıldığında ise yüzde 63'lük kısmın FETÖ iltisaklı olduğu yüzde 16'sının PKK iltisaklı olduğu kalan yüzde 21 ise diğer kısımda yer alıyor. #orman etiketiyle açılan başlıkta ise yine mesajların yüzde 67'si bot hesaplardan yüzde 33'ü gerçek hesaplardan paylaşılmış durumda. Bunlarda da yine FETÖ ve PKK izi bulunuyor.

#yanan etiketi olarak açılan başlıkta ise atılan mesajların yüzde 56'sı bot hesaplara kalan yüzde 44'ü ise gerçek kişilere ait. Buradaki bot hesapların da FETÖ ve PKK ile iltisaklı olduğu gözler önüne serildi. Yine #uçaklar etiketi ile açılan başlıkta atılan mesajların yüzde 72'si bot hesaplar ait ve bunlarda da FETÖ ve PKK izi var.

Yangın İHA'lar tarafından tespit edilmiş 8 dakika sonra müdahale edilmişti. Günün ilk ışıklarıyla havadan ve karadan müdahale başladı. Ve yangın sürecinde 14 uçak ve 30'dan fazla helikopter ile müdahale edildi. Karadan ise tüm ekipler seferber oldu.

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