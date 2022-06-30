Bot hesaplarla yangın mücadelesi provoke edildi! Bot hesaplarda FETÖ ve PKK izi

#yanan etiketi olarak açılan başlıkta ise atılan mesajların yüzde 56'sı bot hesaplara kalan yüzde 44'ü ise gerçek kişilere ait. Buradaki bot hesapların da FETÖ ve PKK ile iltisaklı olduğu gözler önüne serildi. Yine #uçaklar etiketi ile açılan başlıkta atılan mesajların yüzde 72'si bot hesaplar ait ve bunlarda da FETÖ ve PKK izi var.