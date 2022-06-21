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Atina gerilimi NATO’ya taşıyor | Yunanistan’da neler oluyor? ABD’nin hayali Yunanistan-Türkiye savaşı mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Atina gerilimi NATO’ya taşıyor | Yunanistan’da neler oluyor? ABD’nin hayali Yunanistan-Türkiye savaşı mı?

Yunanistan’ın Türkiye karşıtı politikaları sürüyor. Adaları silahlandıran ABD’nin silahlarını Türkiye sınırına getiren Yunanistan, NATO’nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye’yi şikayet etmeye hazırlanıyor. Müttefikinin sınırına ABD silahlarını yığmaya kalkan Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Adaların silahlandırılmasındaki plan ne?  Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'nin ifadeleri:

"Yunanistan'ın sergilediği kışkırtıcı tavrına şaşırmadık. Yunanistan uzun süredir bu tutumu sergiliyor. Ancak burada NATO ve AB'yi karıştırmamak gerekiyor. NATO'nun en önemli üyelerinden bir tanesi Türkiye. NATO'nun en güçlü ordularından bir tanesi de Türkiye'nin ordusu. Yunanistan bu noktada kimi kime şikayet ediyor?

Madrid'de yapılacak olan NATO zirvesi çok önemli. Orada sadece bölgesel sorunlar değil küresel sorunlar da masaya yatırılacak. İsveç ve Finlandiya üyeliğinden Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunlar da burada konuşulacak. Adaların silahlandırılmasının yanı sıra Türkiye'ye yakın sınır hattının ağır silahlarla donatılması ne anlama geliyor? NATO'ya bunu sormak gerekir. NATO üyesi bir ülke neden NATO üyesi bir ülkenin sınırına silah yığıyor?

Miçotakis diyalog mesajı imajı çizerken bakanlar ve askeri yetkililer tam gaz kışkırtmaya devam ediyor. Türkiye karşıtı olan Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Mısır'ın savunma bakanları dün bir toplantı yaptı. Bu toplantının zamanlaması çok manidar. Buradan Yunana Bakan Türkiye'ye mesajlar vermeye devam etti.

Türkiye'nin Yunanistan üzerinde bir tehdidi yok. Türkiye'nin Batı Trakya'yı, Atina'yı ya da Adaları işgal edeceğim diye bir niyeti yok. Yunanistan'ın eski başbakanlarından danışmanı olan bir isimle görüşme gerçekleştirdik. Bu isim, 'Atina Atina'dan ibaret değil, biz Atina olarak Türkiye'ye karşı duramayız buna çağımız yetmez, ekonomimiz yetmez' dedi. İşte bu nedenlere Yunanistan'ın ortaklara ihtiyacı var."

Melik Yiğitel'in canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Türkiye'yi eski kodlarına döndürmek istiyorlar. Etki alanı azalan ve belli bir silsile içinde hareket eden bağımlılığı olan bir Türkiye istiyorlar. Yani Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Karabağ'da kendilerine itiraz etmeyen bir Türkiye istiyorlar. Türkiye tüm bu tavırlara karşı 'hayır' diyor ve eşit ilişki istiyor. Meselede buradan başlıyor.

2002 yılından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin kodlarını değiştirdi. 'Dünya 5'ten büyüktür, efendi köle ilişkisi olmayacak' deyip ABD ve İsrail'e rest çekti. İşte böyle bir lideri kontrol etmenin yolu olarak bu oyunları görüyorlar.

ABD tarihi boyunca Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmek yerine sürekli olarak taşeron kullanıyor. Başka meselelerde böyle bir tavrı var. Yunanistan'ın burada taşeron olarak kullanıyor. ABD burada Miçotakis'ten bir Zelenski çıkarmak mı? istiyor. Aslında meselenin düğümlendiği yer burası."

ABD’nin hayali savaşı mı? ABD'NİN HAYALİ SAVAŞI MI?
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