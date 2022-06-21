Atina gerilimi NATO’ya taşıyor | Yunanistan’da neler oluyor? ABD’nin hayali Yunanistan-Türkiye savaşı mı?

Madrid'de yapılacak olan NATO zirvesi çok önemli. Orada sadece bölgesel sorunlar değil küresel sorunlar da masaya yatırılacak. İsveç ve Finlandiya üyeliğinden Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunlar da burada konuşulacak. Adaların silahlandırılmasının yanı sıra Türkiye'ye yakın sınır hattının ağır silahlarla donatılması ne anlama geliyor? NATO'ya bunu sormak gerekir. NATO üyesi bir ülke neden NATO üyesi bir ülkenin sınırına silah yığıyor?